Rayo Vallecano - Real Betis Maçı Canlı İzle Şifresiz | Rayo Vallecano - Real Betis Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta?

Rayo Vallecano - Real Betis maçını şifresiz ve canlı izlemek için EXXEN, S Sport 2 ve S Sport Plus kanallarına erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, EXXEN ve S Sport Plus'ın dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.



RAYO VALLECANO - REAL BETIS MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?



Madrid temsilcisi, La Liga'nın [Mevcut haftaya göre lig haftası bilgisi eklenecek] haftasında Real Betis'i konuk edecek. Futbolseverlerin heyecanla beklediği bu kritik karşılaşma, futbolseverler için EXXEN, S Sport 2 ve S Sport Plus kanallarından canlı olarak yayınlanacak.



RAYO VALLECANO - REAL BETIS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?



La Liga'nın 36. haftasında oynanacak olan Rayo Vallecano - Real Betis maçı bugün saat 20:00'da başlayacak. Karşılaşma EXXEN, S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.



RAYO VALLECANO - REAL BETIS MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ



Rayo Vallecano: Batalla, Ratiu, Lejeune, Hernandez, Chavarria, Ciss, Valentin, Embarba, Lopez, de Frutos, Garcia



Real Betis: Adrian, Sabaly, Bartra, Natan, Rodriguez, Cardoso, Fornals, Antony, Isco, Rodriguez, Hernandez

