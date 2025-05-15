Haber Tarihi: 15 Mayıs 2025 11:59 - Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2025 11:59

DUS Sonuçları Açıklandı Mı? 2025 ÖSYM DUS Ne Zaman Açıklanacak?

Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) 2025'e katılan adaylar, sonuçların ne zaman açıklanacağını büyük bir merakla takip ediyor. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen bu önemli sınavın ardından, "DUS sonuçları açıklandı mı?" ve "2025 ÖSYM DUS ne zaman açıklanacak?" soruları adayların gündeminde ilk sıralarda yer alıyor.

DUS Sonuçları Açıklandı Mı? 2025 ÖSYM DUS Ne Zaman Açıklanacak?
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DUS sınav sonuçları için gözler sonuc.osym.gov.tr adresine çevrildi. Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 20 Nisan tarihinde düzenlendi. ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre DUS sonuçları bugün (15 Mayıs) tarihinde erişime açılıyor. Adaylar T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle birlikte sorgulama ekranına ulaşabilecek. DUS sınav sonuçları ekranında adaylar doğru-yanlış cevap sayılarını ve sınavdan elde ettikleri toplam puanı görüntüleyebilecek. Peki DUS sonuçları 2025 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, DUS sonuçları sorgulama ekranı sonuc.osym.gov.tr…

DUS SONUÇLARI 2025 AÇIKLANDI MI?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 20 Nisan'da düzenlenen Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı sonuçlarını bugün erişime açıyor.

ÖSYM henüz sınav sonuçlarını duyurmadı. Sonuç ekranının en geç saat 13.00'a kadar erişime açılması bekleniyor.

Adaylar, T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle birlikte sonuçları görüntüleyebilecek. Aşağıdaki bağlantı üzerinden doğrudan sorgulama ekranına gidebilirsiniz.

DUS sınav sonuçları sorgulama ekranında adaylar sınavdan elde ettikleri toplam puanları ve doğru yanlış cevap sayılarını görüntüleyebilecek.

SONUÇLARIN ARDINDAN TERCİHLER BAŞLAYACAK

DUS sınav sonuçları erişime açıldıktan sonra ÖSYM tarafından açıklanan takvim doğrultusunda tercih ve yerleştirme işlemleri yapılacak.

Adaylar, programlara puanları, tercih sıraları ve programların kontenjanları göz önünde tutularak bilgisayarla yerleştirilecektir.

DUS 2. DÖNEM SINAV TARİHLERİ

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Sınavı yılda iki kez düzenleniyor. İlk sınav 20 Nisan tarihinde tammlanırken ikinci dönem sınavı ise 12 Ekim 2025 tarihinde yapılacak. Başvuru işlemleri ise 27 Ağustos 3 Eylül 2025 tarihleri arasında alınacak.

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