Ali Özgentürk kimdir, nereli? Ali Özgentürk neden öldü?

Yönetmen Ali Özgentürk 79 yaşında hayata veda etti. Ali Özgentürk'ün vefatını kardeşi gazeteci Nebil Özgentürk duyurdu.

Sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan Nebil Özgentürk şu ifadeleri kullandı:

"Abim... Sinema yönetmeni Ali Özgentürk'ü kaybettik. Gençliğinde tiyatrocu, 50 yıldır da sinemacıydı. Simay ve Dünya'nın babasıydı.. Başta, Hazal'ın, At'ın, toplamda 15 filmin yönetmeniydi. Selvi Boylum Al Yazmalım filminin de senaryo yazarıydı... Finalinde hayata 'sevgi emektir' diye söz bırakan Selvi Boylum'un. Çocukluğuma, ilk gençliğime ve meslek zamanlarıma fazlasıyla yön verdi, emek verdi... Çok üzgünüm.."

Ali Özgentürk, 1945'te Adana'da dünyaya gelmiş, İstanbuÜniversitesi'nde felsefe ve sosyoloji eğitimi almıştı.

Sinema dünyasına kamera asistanlığı yaparak başlayan Özgentürk, bir dönem Atıf Yılmaz ve Yılmaz Güney'e de asistanlık yaptı.

İlk uzun metrajlı filmi Hazal'ı 1979'da çeken Özgentürk birçok ödül kazandı. Yönetmenliğinin yanı sıra senaristlik ve oyunculuk da yapan Ali Özgentürk, Yönetmen ve Gazeteci Nebil Özgentürk'ün de abisidir.