Espanyol - Barcelona Maçı Canlı İzle Şifresiz | Espanyol - Barcelona Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta?

Espanyol - Barcelona maçını şifresiz ve canlı izlemek için S Sport Plus ve S Sport kanalına erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, S Sport Plus ve S Sport'un dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.



ESPANYOL - BARCELONA MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE



ESPANYOL - BARCELONA MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ



ESPANYOL - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?



Katalan devi, La Liga'nın 36. haftasında Espanyol'a konuk olacak. Futbolseverlerin heyecanla beklediği bu kritik karşılaşma, futbolseverler için S Sport Plus ve S Sport kanallarından canlı olarak yayınlanacak.



ESPANYOL - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?



İspanya La Liga'da 36. haftada oynanacak olan Espanyol - Barcelona maçı bu akşam TSİ 22:30'da başlayacak. Karşılaşma Barselona kentinde bulunan RCDE Stadyumu'nda oynanacak ve S Sport kanalından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı İspanyol hakem Cesar Soto Grado yönetecek.



MUHTEMEL 11'LER



Espanyol: Joan Garcia; Omar, Kumbulla, Cabrera, Carlos Romero; Urko, Pol Lozano; Roca, Edu Exposito, Puado; Roberto Fernandez.



Barcelona: Szczesny; Eric García, Araujo, Christensen, Gerard Martín; Pedri, De Jong; Lamine Yamal, Olmo, Raphinha; Lewandowski.



BARCELONA MAÇI KAZANIRSA ŞAMPİYON OLACAK



La Liga'da 35 hafta sonunda 4 puan farkla lider olan FC Barcelona, Espanyol deplasmanından galibiyetle ayrılması halinde puan farkını 7'ye çıkaracak ve 28. La Liga şampiyonluğunu matematiksel olarak garantileyecek. Maçla ilgili olası senaryolar şöyle:



Espanyol kazanırsa: Şampiyonluk yarışı son iki haftaya taşınacak, ancak Barça'nın puan avantajı devam edecek.







Haber ile daha fazlasına ulaşın: