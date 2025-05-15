Konya'da Son Dakika Deprem Mi Oldu? 15 Mayıs Konya Depremi

Edinilen son dakika bilgilerine göre, 15 Mayıs 2025 tarihinde Konya'nın [AFAD veya Kandilli'nin belirttiği ilçe bilgisi eklenecek] ilçesinde [AFAD'ın belirttiği büyüklük bilgisi eklenecek] büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği AFAD'a göre [AFAD'ın belirttiği derinlik bilgisi eklenecek] kilometre, Kandilli Rasathanesi'ne göre ise [Kandilli'nin belirttiği derinlik bilgisi eklenecek] kilometre olarak ölçüldü.

[Önceki metinde belirtilen Samsun, Yozgat, Sivas, Ordu, Nevşehir ve birçok ilde hissedildi bilgisi güncellenerek 15 Mayıs tarihine göre yeniden araştırma yapılması ve doğru bilgilerin eklenmesi gerekmektedir. Örnek bir güncelleme aşağıdaki gibidir:]

15 Mayıs tarihinde Konya'da meydana gelen deprem, merkez üssüne yakınlığı nedeniyle çevre illerde de hissedildi. İlk belirlemelere göre, [Depremin hissedildiği güncel iller listesi buraya eklenecek] illerinde de sarsıntılar yaşandı. Vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken, herhangi bir can veya mal kaybı olup olmadığına dair araştırmalar sürüyor.