Haber Tarihi: 15 Mayıs 2025 15:57 - Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2025 15:57

Konya'da Son Dakika Deprem Mi Oldu? 15 Mayıs Konya Depremi

Konya deprem mi oldu? sorusu, 15 Mayıs tarihinde Konya ve çevre illerde yaşayan vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Son dakika bilgileri ve yetkili kaynaklardan alınan açıklamalarla Konya'daki deprem gelişmelerini ve hissedildiği diğer illeri sizler için derledik. 15 Mayıs son dakika Konya deprem bilgileri ve detayları haberimizde!

Konya'da Son Dakika Deprem Mi Oldu? 15 Mayıs Konya Depremi
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Ankara'da deprem mi oldu? 15 Mayıs Perşembe AFAD, Kandilli son depremler listesi Ankara'da saat 15.49 sularında bir sarsıntı meydana geldi. Telefonlara gelen uygulama bildirimi sonrası birçok kişi, deprem olup olmadığını araştırmaya başladı. Peki, Son dakika: Ankara'da, Konya'da deprem mi oldu? 15 Mayıs 2025 AFAD, Kandilli son depremler listesi

KONYA'DA DEPREM Mİ YAŞANDI? 15 Mayıs Son Dakika Bilgileri

Edinilen son dakika bilgilerine göre, 15 Mayıs 2025 tarihinde Konya'nın [AFAD veya Kandilli'nin belirttiği ilçe bilgisi eklenecek] ilçesinde [AFAD'ın belirttiği büyüklük bilgisi eklenecek] büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği AFAD'a göre [AFAD'ın belirttiği derinlik bilgisi eklenecek] kilometre, Kandilli Rasathanesi'ne göre ise [Kandilli'nin belirttiği derinlik bilgisi eklenecek] kilometre olarak ölçüldü.

DEPREM HANGİ İLLERDE HİSSEDİLDİ?

[Önceki metinde belirtilen Samsun, Yozgat, Sivas, Ordu, Nevşehir ve birçok ilde hissedildi bilgisi güncellenerek 15 Mayıs tarihine göre yeniden araştırma yapılması ve doğru bilgilerin eklenmesi gerekmektedir. Örnek bir güncelleme aşağıdaki gibidir:]

15 Mayıs tarihinde Konya'da meydana gelen deprem, merkez üssüne yakınlığı nedeniyle çevre illerde de hissedildi. İlk belirlemelere göre, [Depremin hissedildiği güncel iller listesi buraya eklenecek] illerinde de sarsıntılar yaşandı. Vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken, herhangi bir can veya mal kaybı olup olmadığına dair araştırmalar sürüyor.

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