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Sacha Boey'dan Galatasaray'a yeşil ışık

Galatasaray'ın gündemine aldığı eski oyuncusu Sacha Boey, sarı-kırmızılılara geri dönmeye sıcak bakıyor.

calendar 16 Mayıs 2025 09:04
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Sacha Boey'dan Galatasaray'a yeşil ışık
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Galatasaray, sağ bek için eski oyuncusu Sacha Boey ile masaya oturdu.

ALMANYA'DA GÖZDEN DÜŞTÜ

Bayern Münih'e geçtiğimiz sezonun devre arasında 30 milyon Euro ve bonuslarla satılan Boey, sakatlıklar ve form durumu nedeniyle Alman ekibinde gözden düştü.

SÜREÇ HIZLANDI

Alman ekibine kiralık teklif yapmaya hazırlanan sarı-kırmızılılar, oyuncu ile de geçtiğimiz günlerde masaya oturdu ve gelmeye sıcak baktığı bilgisi üzerine süreci hızlandırdı.

PİYASA DEĞERİ, SÖZLEŞMESİ

Güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösterilen Sacha Boey'un bonservisinin bulunduğu Bayern Münih ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

Bayern Münih'te sakatlıkların da etkisiyle beklentiyi karşılayamayan 24 yaşındaki oyuncu, Alman ekibinde 18 maçta 2 asist yaptı.


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