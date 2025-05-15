Haber Tarihi: 15 Mayıs 2025 14:41 - Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2025 14:41

Kurban Bayramı Tatili Birleşecek Mi? 2025 Kurban Bayramı 9 Gün Tatil Olur Mu, Kaç Gün Tatil?

Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği Kurban Bayramı tatili 2025 için geri sayım başladı! Özellikle çalışanlar ve öğrenciler, "Kurban bayramı tatili birleşecek mi?" sorusuna yanıt arıyor. Sosyal medyada dolaşan "2025 Kurban bayramı 9 gün tatil olur mu?" iddiaları kafa karışıklığına yol açarken, "2025 Kurban bayramı kaç gün tatil?" sorusu da en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

Kurban Bayramı Tatili Birleşecek Mi? 2025 Kurban Bayramı 9 Gün Tatil Olur Mu, Kaç Gün Tatil?
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Kurban Bayramı için geri sayım sürerken milyonlarca vatandaş da tatil planları için aramalarını hızlandırdı. Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı'nın hangi tarihlerde idrak edileceği, hangi günlere denk geleceği ve kaç gün süreceği araştırılıyor. Geçtiğimiz ay 3 günlük Ramazan Bayramı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesi ile 9 güne çıkarılmıştı. Peki, Kurban Bayramı tatili ne zaman, kaç gün, 9 gün olacak mı? Kurban Bayramı hangi günlere denk geliyor?

2025 Kurban Bayramı Ne Zaman Başlıyor? Resmi Tatil Günleri!

2025 yılı dini takvimine göre, Kurban Bayramı'nın 6 Haziran 2025 Cuma günü başlayıp 9 Haziran 2025 Pazartesi günü sona ermesi bekleniyor. Buna göre, Kurban Bayramı resmi tatil günleri şu şekilde olacak:

6 Haziran 2025 Cuma: Kurban Bayramı 1. Gün
7 Haziran 2025 Cumartesi: Kurban Bayramı 2. Gün
8 Haziran 2025 Pazar: Kurban Bayramı 3. Gün
9 Haziran 2025 Pazartesi: Kurban Bayramı1 4. Gün  

Kurban Bayramı Tatili Birleşecek Mi? 9 Gün Tatil İhtimali!

Vatandaşların en çok merak ettiği konu ise "Kurban bayramı tatili birleşecek mi?" sorusu. 2025 Kurban Bayramı'nın Cuma günü başlaması ve Pazartesi günü sona ermesi, hafta sonu tatilleriyle birleştiğinde potansiyel olarak 4 günlük bir tatil anlamına geliyor. Ancak, sosyal medyada dolaşan "2025 Kurban bayramı 9 gün tatil olur mu?" iddiaları, aradaki Perşembe ve Salı günlerinin de idari izin ilan edilip edilmeyeceği yönündeki beklentilerden kaynaklanıyor.

Eğer Kurban Bayramı öncesindeki 5 Haziran 2025 Perşembe ve bayram sonrasındaki 10 Haziran 2025 Salı günleri idari izin ilan edilirse, hafta sonlarıyla birlikte toplam tatil süresi 9 güne ulaşabilir. Ancak, bu konuda henüz resmi bir açıklama bulunmamaktadır.

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