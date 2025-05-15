Haber Tarihi: 15 Mayıs 2025 12:06 - Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2025 12:06

19 Mayıs'ta toplu taşıma, otobüsler ücretsiz mi 2025 | İstanbul, Ankara ve İzmir'de toplu taşıma, İETT, dolmuş, minübüs bedava mı?

19 Mayıs otobüsler ücretsiz mi, metro ve metrobüs bedava mı sorusu, yaklaşan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle merak ediliyor. Resmi tatil günlerinde seyahat edecek vatandaşlar, toplu taşıma araçlarından ücret alınıp alınmayacağını araştırıyor. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde yaşayanlar, 19 Mayıs 2025 günü Marmaray, metrobüs, tramvay, vapur, otobüs, metro ve diğer toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmadığını öğrenmek istiyor. Geçtiğimiz resmi tatillerde toplu ulaşımın genellikle ücretsiz olması, bu yöndeki beklentiyi artırıyor. Vatandaşlar, güzel havanın tadını çıkarırken ulaşım maliyetlerini düşünmemek için 19 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi sorusuna gelecek resmi açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, 19 Mayıs'ta otobüsler ücretsiz mi, metrobüs, tramvay, metro, Marmaray, Başkentray, İZBAN bedava mı olacak? İşte detaylar...

19 Mayıs'ta toplu taşıma, otobüsler ücretsiz mi 2025 | İstanbul, Ankara ve İzmir'de toplu taşıma, İETT, dolmuş, minübüs bedava mı?
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Resmi tatillerde ve bayramlarda Marmaray, metrobüs, tramvay, vapur, otobüs, metro ve diğer toplu taşıma araçlarının belediyeler ve hükümet tarafından yapılan açıklamalarla genellikle ücretsiz kullanıldığı biliniyor. Peki, 19 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi? 19 Mayıs'ta metro, metrobüs, otobüsler bedava mı?

19 MAYIS TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nda Ankara, İzmir ve İstanbul'daki raylı sistemler için karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, 19 Mayıs'ta Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattı seferleri ücretsiz olacak.

19 MAYIS'TA OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ 2025?

Bu yıl için henüz 19 Mayıs otobüs seferleriyle ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak, geçtiğimiz yıl Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi kararı ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda İstanbulkart entegrasyonuna dahil toplu ulaşım araçlarından ücretsiz olarak yararlanılacaktır. Buna göre; Metro İstanbul işletmesinde bulunan raylı sistem hatlarında kişiselleştirilmiş İstanbulkart kullanıcıları ücretsiz seyahat edebilecektir." ifadelerine yer verilmişti. Bu durum, 2025 yılında da benzer bir uygulamanın olabileceği yönünde beklenti oluşturuyor. Ancak, otobüsler, dolmuş ve minibüslerin ücretsiz olup olmayacağına dair kesin bilgi için ilgili belediyelerin ve Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) gibi kurumların yapacağı resmi açıklamalar beklenmelidir.

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