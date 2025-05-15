19 Mayıs'ta toplu taşıma, otobüsler ücretsiz mi 2025 | İstanbul, Ankara ve İzmir'de toplu taşıma, İETT, dolmuş, minübüs bedava mı?

Resmi tatillerde ve bayramlarda Marmaray, metrobüs, tramvay, vapur, otobüs, metro ve diğer toplu taşıma araçlarının belediyeler ve hükümet tarafından yapılan açıklamalarla genellikle ücretsiz kullanıldığı biliniyor. Peki, 19 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi? 19 Mayıs'ta metro, metrobüs, otobüsler bedava mı?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nda Ankara, İzmir ve İstanbul'daki raylı sistemler için karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, 19 Mayıs'ta Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattı seferleri ücretsiz olacak.

Bu yıl için henüz 19 Mayıs otobüs seferleriyle ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak, geçtiğimiz yıl Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi kararı ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda İstanbulkart entegrasyonuna dahil toplu ulaşım araçlarından ücretsiz olarak yararlanılacaktır. Buna göre; Metro İstanbul işletmesinde bulunan raylı sistem hatlarında kişiselleştirilmiş İstanbulkart kullanıcıları ücretsiz seyahat edebilecektir." ifadelerine yer verilmişti. Bu durum, 2025 yılında da benzer bir uygulamanın olabileceği yönünde beklenti oluşturuyor. Ancak, otobüsler, dolmuş ve minibüslerin ücretsiz olup olmayacağına dair kesin bilgi için ilgili belediyelerin ve Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) gibi kurumların yapacağı resmi açıklamalar beklenmelidir.