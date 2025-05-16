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Trabzonspor'dan dev maçlarda hayal kırıklığı

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray'a 3-0 mağlup olan Trabzonspor, bu sezon üç büyüklere karşı istediği performansı sergileyemedi

calendar 16 Mayıs 2025 12:40 | Son Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2025 12:49
Haber: Sabah, Fotoğraf: X.com
Trabzonspor'dan dev maçlarda hayal kırıklığı
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Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray'a 3-0 mağlup olan Trabzonspor, büyük rakipleri karşısında sezonu galibiyetsiz kapattı.

DEV MAÇLARDA SADECE 2 PUAN

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı ligde bu sezon 1 beraberlik, 5 mağlubiyet alan bordo-mavililer, ligde 11 sezon sonra söz konusu rakipleri karşısında 3 puan sevinci yaşayamazken Türkiye Kupası'nı da kaybetti.

Fırtına, ligde 6 maçta 17 puan kaybederken sadece hanesine 1 puan yazdırabildi. En son 2013-14'te üç büyük rakibi karşısında 2 beraberlik, 4 mağlubiyetle ligi galibiyetsiz tamamlayan Karadeniz devi, bu sezona kadar galibiyetsiz sezon yaşamamıştı.

BANZA YETERLİ OLMADI

Trabzonspor'da Simon Banza, bu sezon büyük maçlarda Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a gol atma başarısı gösterdi. Demokratik Kongolu oyuncu, sezonun ilk yarısında Trabzon'da Fenerbahçe'ye 3-2 kaybedilen maçta 2, deplasmanda Galatasaray'a 4-3 ve Beşiktaş'a 2-1 mağlup olunan maçlarda ise birer olmak üzere toplamda 4 gol attı. Ancak son iki maçta sessiz kaldı.

ZUBKOV DURDU

Ara dönemde Shakhtar'dan 6 milyon euro'ya alınan Zubkov son haftalardaki golcülüğüyle öne çıkıyordu. Zubkov, Süper Lig'de 9, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 olmak üzere son 11 maçta bordo-mavili takımın 19 golünün 7'sini kaydederek bu dönemdeki en golcü oyuncu olmuştu. Ancak son iki derbide etkisiz kaldı.


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