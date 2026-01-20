Schalke, Edin Dzeko ile anlaştı!

Fiorentina forması giyen Edin Dzeko, Almanya Bundesliga II'ye transfer olmaya hazırlanıyor.



Bundesliga II'de zirvede yer alan Schalke 04, Fiorentina'dan Edin Dzeko ile sözlü olarak anlaşma sağladı.



Sky'da yer alan habere göre, Dzeko ile anlaşan Schalke, transfer için Fiorentina ile görüşmelerine devam ediyor.



Fenerbahçe'den sonra transfer olduğu Fiorentina'da aradığını bulamayan 39 yaşındaki Dzeko, İtalyan ekibinde bu sezon 18 maçta 2 kez ağları havalandırdı.



