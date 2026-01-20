20 Ocak
Kairat Almaty-Club Brugge
18:30
20 Ocak
Bodo/Glimt-M.City
20:45
20 Ocak
Kopenhag-SSC Napoli
23:00
20 Ocak
Villarreal-Ajax
23:00
20 Ocak
Real Madrid-AS Monaco
23:00
20 Ocak
Inter-Arsenal
23:00
20 Ocak
Tottenham-B. Dortmund
23:00
20 Ocak
Olympiakos-Leverkusen
23:00
20 Ocak
Sporting CP-PSG
23:00
20 Ocak
Preston North End-Hull City
22:45

Aston Villa'da Boubacar Kamara sezonu kapattı!

Aston Villa'da diz sakatlığı yaşanan Boubacar Kamara'nın sezonun kalan bölümünde forma giymesi beklenmiyor.

calendar 20 Ocak 2026 15:37 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2026 15:46
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Aston Villa'da Boubacar Kamara sezonu kapattı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Aston Villa forması giyen orta saha oyuncusu Boubacar Kamara'nın durumu belli oldu.

SEZONU KAPATTI!

FA Cup'ta Tottenham ile oynanan maçta sakatlanan 26 yaşındaki futbolcu, sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacak.


The Athletic'te yer alan habere göre, dizinden sakatlık yaşayan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, sezonun geri kalan bölümünde forma giyemeyecek.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY'I DA ETKİLİYOR

26 yaşındaki futbolcunun sakatlığı, Fenerbahçe ve Galatasaray'ı da yakından ilgilendiriyor.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Aston Villa ile karşılaşacak ve sezonu kapatan Kamara, bu maçta forma giyemeyecek.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında perşembe günü sahasında İngiliz ekibini ağırlayacak.

TRANSFER; RAPHAEL ONYEDIKA

Aston Villa, Kamara'nın uzun süreli sakatlığının ardından ara transfer döneminde orta sahaya yeni bir takviye gerçekleştirebilir.

İngiliz ekibi, Kamara'nın alternatiflerinden biri olarak Club Brugge forması giyen Raphael Onyedika'yı da düşünüyor. Onyedika, orta saha transferi için çalışmalarına devam eden Galatasaray'ın da gündeminde yer alıyor. Aston Villa, Kamara'nın sakatlığı sonrası Onyedika için hamlede bulunabilir.

SEZON PERFORMANSI

Aston Villa'nın bu sezon önemli isimlerinden biri olan Kamara, forma giydiği 26 maçta 1 gol attı ve 4 asist yaptı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.