Yelken Ligi Techno 293 2. Ayak Türkiye Şampiyonası

Bir otelde yapılan yarışlara, farklı illerdeki 13 kulüpten 98 sporcu katıldı.Güneşli hava ve elverişli rüzgarın hakim olduğu yarışlarda sporcular, 13, 15 ve 17 yaş altı kategorilerinde derece elde etmek için kıyasıya mücadele etti.TYF Sportif Direktörü Tayfun Erey, Foça'da 3-9 Nisan'da Dünya Şampiyonası düzenleyeceklerini söyledi.Bu yarışta başarı sağlayan sporcuların Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacağını ifade eden Erey, şunları kaydetti: