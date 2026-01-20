20 Ocak
Kairat Almaty-Club Brugge
18:30
20 Ocak
Bodo/Glimt-M.City
20:45
20 Ocak
Kopenhag-SSC Napoli
23:00
20 Ocak
Villarreal-Ajax
23:00
20 Ocak
Real Madrid-AS Monaco
23:00
20 Ocak
Inter-Arsenal
23:00
20 Ocak
Tottenham-B. Dortmund
23:00
20 Ocak
Olympiakos-Leverkusen
23:00
20 Ocak
Sporting CP-PSG
23:00
20 Ocak
Preston North End-Hull City
22:45

Yelken Ligi Techno 293 2. Ayak Türkiye Şampiyonası

İzmir'de Yelken Ligi Techno 293 2. Ayak Türkiye Şampiyonası yarışları başladı

calendar 20 Ocak 2026 16:02
Yelken Ligi Techno 293 2. Ayak Türkiye Şampiyonası
İzmir'in Foça ilçesinde düzenlenen Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) Yelken Ligi Techno 293 2. Ayak Türkiye Şampiyonası yarışları başladı.
Bir otelde yapılan yarışlara, farklı illerdeki 13 kulüpten 98 sporcu katıldı.

Güneşli hava ve elverişli rüzgarın hakim olduğu yarışlarda sporcular, 13, 15 ve 17 yaş altı kategorilerinde derece elde etmek için kıyasıya mücadele etti.

TYF Sportif Direktörü Tayfun Erey, Foça'da 3-9 Nisan'da Dünya Şampiyonası düzenleyeceklerini söyledi.


Bu yarışta başarı sağlayan sporcuların Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacağını ifade eden Erey, şunları kaydetti:

"Dünya Şampiyonası'na yaklaşık 40 ülkeden 250-300 sporcunun katılmasını bekliyoruz. Bugün şanslı olduğumuz bir gün. Çünkü soğukların olmasına rağmen hafif rüzgar var. Günün sonunda sporculardan hem Foça hem de havayla ilgili olumlu bir geri dönüş alacağımızı umuyoruz. Yarışlarımız 4 gün sürecek."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
