20 Ocak
Kairat Almaty-Club Brugge
18:30
20 Ocak
Bodo/Glimt-M.City
20:45
20 Ocak
Kopenhag-SSC Napoli
23:00
20 Ocak
Villarreal-Ajax
23:00
20 Ocak
Real Madrid-AS Monaco
23:00
20 Ocak
Inter-Arsenal
23:00
20 Ocak
Tottenham-B. Dortmund
23:00
20 Ocak
Olympiakos-Leverkusen
23:00
20 Ocak
Sporting CP-PSG
23:00
20 Ocak
Preston North End-Hull City
22:45

Galatasaray, İspanyol takımlarına karşı 36. randevuda

Galatasaray, İspanyol rakipleriyle bugüne kadar oynadığı 35 maçta 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 20 yenilgi yaşadı

Galatasaray, İspanyol takımlarına karşı 36. randevuda
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında 21 Ocak Çarşamba günü Atletico Madrid'i konuk edecek Galatasaray, İspanya ekipleriyle 36. maçını oynayacak.
Avrupa kupaları tarihinde İspanyol rakipleriyle bugüne kadar oynadığı 35 maçta 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 20 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, bu karşılaşmalarda rakip fileleri 32 kez havalandırıp, kalesinde 66 gole engel olamadı.

Sarı-kırmızılılar, İspanyol ekiplerine karşı ilk resmi maçına 19 Eylül 1973 tarihinde Şampiyon Kulüpler Kupası 1. turunda Atletico Madrid karşısında çıktı. Galatasaray, bu müsabakada rakibiyle 0-0 berabere kaldı.

İspanyol ekipleriyle 7 kez elemeli turlarda karşı karşıya gelen Galatasaray, 1 kez tur atladı ve 6 kez elendi. Galatasaray'ın elediği tek takım, 1999-2000 sezonu UEFA Kupası çeyrek finalde eşleştiği ve ilk maçı deplasmanda 4-1, ikinci maçı ise İstanbul'da 2-1 kazandığı Real Mallorca oldu.


ATLETİCO MADRİD KARŞISINDA GALİBİYETİ YOK

Galatasaray, resmi maçlarda bugüne kadar 6 kez mücadele ettiği Atletico Madrid'e karşı galip gelemedi.

Sarı-kırmızılı takım, Atletico Madrid ile oynadığı karşılaşmalarda 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Bu karşılaşmalarda Galatasaray 2, Atletico Madrid ise 8 kez fileleri havalandırdı.

ATLETİCO MADRİD'İN TÜRK TAKIMLARINA KARŞI PERFORMANSI

Atletico Madrid, Avrupa kupalarında Türk takımlarıyla toplamda 14 kez karşılaştı.

Madrid ekibi, Galatasaray'ın yanı sıra, Türkiye'den Beşiktaş, Kayseri Erciyesspor, MKE Ankaragücü ve Trabzonspor ile karşılaştı. Bu ekiplere karşı 10 galibiyet ve 3 beraberlik yaşayan Atletico Madrid, sadece MKE Ankaragücü'ne 1-0 yenildi.

İspanya temsilcisi, bu maçlarda 28 kez fileleri havalandırırken, 4 kez kalesinde golü gördü. Atletico Madrid, söz konusu 14 maçın 10'unda da rakiplerine gol izni vermedi.

İSPANYOL TAKIMLARA KARŞI GALATASARAY

Sarı-kırmızılıların Avrupa kupalarında İspanya takımlarına karşı yaptığı maçlar ve aldığı sonuçlar şöyle:

 

Sezon

 Rakip

 Organizasyon

 Tur

 İlk maç sonucu (GS-Rakip)

 İkinci maç sonucu (GS-Rakip)
1973-1974

 Atletico Madrid

 Şampiyon Kulüpler Kupası

 1. tur

 0-0

 0-1 (D)
1993-1994

 Barcelona

 Şampiyonlar Ligi

 Grup

 0-0

 0-3 (D)
1994-1995

 Barcelona

 Şampiyonlar Ligi

 Grup

 1-2 (D)

 2-1
1998-1999

 Athletic Bilbao

 Şampiyonlar Ligi

 Grup

 2-1

 0-1 (D)
1999-2000

 Real Mallorca

 UEFA Kupası

 Çeyrek Final

 4-1 (D)

 2-1
2000

 Real Madrid

 UEFA Süper Kupa

 Final

 2-1

  
2000-2001

 Deportivo La Coruna

 Şampiyonlar Ligi

 Grup 2

 1-0

 0-2 (D)
2000-2001

 Real Madrid

 Şampiyonlar Ligi

 Çeyrek Final

 3-2

 0-3 (D)
2001-2002

 Barcelona

 Şampiyonlar Ligi

 Grup 2

 2-2 (D)

 0-1
2002-2003

 Barcelona

 Şampiyonlar Ligi

 Grup 1

 0-2

 1-3
2003-2004

 Real Sociedad

 Şampiyonlar Ligi

 Grup 1

 1-2

 1-1 (D)
2003-2004

 Villarreal

 UEFA Kupası

 3. tur

 2-2

 0-3 (D)
2009-2010

 Atletico Madrid

 UEFA Avrupa Ligi

 Son 32

 1-1 (D)

 1-2
2012-2013

 Real Madrid

 Şampiyonlar Ligi

 Çeyrek Final

 0-3 (D)

 3-2
2013-2014

 Real Madrid

 Şampiyonlar Ligi

 Grup

 1-6

 1-4 (D)
2015-2016 Atletico Madrid Şampiyonlar Ligi Grup 0-2 0-2 (D)
2019-2020 Real Madrid Şampiyonlar Ligi Grup 0-1 6-0 (D)
2021-2022 Barcelona UEFA Avrupa Ligi Son 16 0-0 (D) 1-2
