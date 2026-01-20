Galatasaray, İspanyol takımlarına karşı 36. randevuda

Sezon



Rakip



Organizasyon



Tur



İlk maç sonucu (GS-Rakip)



İkinci maç sonucu (GS-Rakip) 1973-1974



Atletico Madrid



Şampiyon Kulüpler Kupası



1. tur



0-0



0-1 (D) 1993-1994



Barcelona



Şampiyonlar Ligi



Grup



0-0



0-3 (D) 1994-1995



Barcelona



Şampiyonlar Ligi



Grup



1-2 (D)



2-1 1998-1999



Athletic Bilbao



Şampiyonlar Ligi



Grup



2-1



0-1 (D) 1999-2000



Real Mallorca



UEFA Kupası



Çeyrek Final



4-1 (D)



2-1 2000



Real Madrid



UEFA Süper Kupa



Final



2-1



2000-2001



Deportivo La Coruna



Şampiyonlar Ligi



Grup 2



1-0



0-2 (D) 2000-2001



Real Madrid



Şampiyonlar Ligi



Çeyrek Final



3-2



0-3 (D) 2001-2002



Barcelona



Şampiyonlar Ligi



Grup 2



2-2 (D)



0-1 2002-2003



Barcelona



Şampiyonlar Ligi



Grup 1



0-2



1-3 2003-2004



Real Sociedad



Şampiyonlar Ligi



Grup 1



1-2



1-1 (D) 2003-2004



Villarreal



UEFA Kupası



3. tur



2-2



0-3 (D) 2009-2010



Atletico Madrid



UEFA Avrupa Ligi



Son 32



1-1 (D)



1-2 2012-2013



Real Madrid



Şampiyonlar Ligi



Çeyrek Final



0-3 (D)



3-2 2013-2014



Real Madrid



Şampiyonlar Ligi



Grup



1-6



1-4 (D) 2015-2016 Atletico Madrid Şampiyonlar Ligi Grup 0-2 0-2 (D) 2019-2020 Real Madrid Şampiyonlar Ligi Grup 0-1 6-0 (D) 2021-2022 Barcelona UEFA Avrupa Ligi Son 16 0-0 (D) 1-2

Avrupa kupaları tarihinde İspanyol rakipleriyle bugüne kadar oynadığı 35 maçta 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 20 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, bu karşılaşmalarda rakip fileleri 32 kez havalandırıp, kalesinde 66 gole engel olamadı.Sarı-kırmızılılar, İspanyol ekiplerine karşı ilk resmi maçına 19 Eylül 1973 tarihinde Şampiyon Kulüpler Kupası 1. turunda Atletico Madrid karşısında çıktı. Galatasaray, bu müsabakada rakibiyle 0-0 berabere kaldı.İspanyol ekipleriyle 7 kez elemeli turlarda karşı karşıya gelen Galatasaray, 1 kez tur atladı ve 6 kez elendi. Galatasaray'ın elediği tek takım, 1999-2000 sezonu UEFA Kupası çeyrek finalde eşleştiği ve ilk maçı deplasmanda 4-1, ikinci maçı ise İstanbul'da 2-1 kazandığı Real Mallorca oldu.Galatasaray, resmi maçlarda bugüne kadar 6 kez mücadele ettiği Atletico Madrid'e karşı galip gelemedi.Sarı-kırmızılı takım, Atletico Madrid ile oynadığı karşılaşmalarda 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Bu karşılaşmalarda Galatasaray 2, Atletico Madrid ise 8 kez fileleri havalandırdı.Atletico Madrid, Avrupa kupalarında Türk takımlarıyla toplamda 14 kez karşılaştı.Madrid ekibi, Galatasaray'ın yanı sıra, Türkiye'den Beşiktaş, Kayseri Erciyesspor, MKE Ankaragücü ve Trabzonspor ile karşılaştı. Bu ekiplere karşı 10 galibiyet ve 3 beraberlik yaşayan Atletico Madrid, sadece MKE Ankaragücü'ne 1-0 yenildi.İspanya temsilcisi, bu maçlarda 28 kez fileleri havalandırırken, 4 kez kalesinde golü gördü. Atletico Madrid, söz konusu 14 maçın 10'unda da rakiplerine gol izni vermedi.Sarı-kırmızılıların Avrupa kupalarında İspanya takımlarına karşı yaptığı maçlar ve aldığı sonuçlar şöyle: