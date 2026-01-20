20 Ocak
Kairat Almaty-Club Brugge
18:30
20 Ocak
Bodo/Glimt-M.City
20:45
20 Ocak
Kopenhag-SSC Napoli
23:00
20 Ocak
Villarreal-Ajax
23:00
20 Ocak
Real Madrid-AS Monaco
23:00
20 Ocak
Inter-Arsenal
23:00
20 Ocak
Tottenham-B. Dortmund
23:00
20 Ocak
Olympiakos-Leverkusen
23:00
20 Ocak
Sporting CP-PSG
23:00
20 Ocak
Preston North End-Hull City
22:45

Como'dan Lazio'ya Olimpico'da şok

İtalya Serie A'nın 21. haftasında Como, deplasmanda Lazio'yu 3-0 mağlup ederek dikkat çeken bir galibiyete imza attı.

calendar 20 Ocak 2026 00:54 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2026 00:58
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Como'dan Lazio'ya Olimpico'da şok
İtalya Serie A 21. hafta maçında Como deplasmanda Lazio'yu 3-0 mağlup etti.
 
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Martin Baturina, 24 ve 49. dakikalarda Nico Paz kaydetti. Como'da Nico Paz 35. dakikada penaltı vuruşundan faydalanamadı. 
 
Como'nun genç yıldızları maça damga vurdu; Nico Paz 2 gol ile oynarken Baturina 1 gol, 1 asist ile oynadı.
 
Bu sonuçla birlikte Como puanını 37'ye çıkarırken, Lazio 28 puanda kaldı.
 
Ligin sonraki maçında Como, Torino'yu konuk edecek. Lazio ise Lecce deplasmanına gidecek.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
