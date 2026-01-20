Como'dan Lazio'ya Olimpico'da şok

İtalya Serie A 21. hafta maçında Como deplasmanda Lazio'yu 3-0 mağlup etti.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Martin Baturina, 24 ve 49. dakikalarda Nico Paz kaydetti. Como'da Nico Paz 35. dakikada penaltı vuruşundan faydalanamadı.
Como'nun genç yıldızları maça damga vurdu; Nico Paz 2 gol ile oynarken Baturina 1 gol, 1 asist ile oynadı.
Bu sonuçla birlikte Como puanını 37'ye çıkarırken, Lazio 28 puanda kaldı.
Ligin sonraki maçında Como, Torino'yu konuk edecek. Lazio ise Lecce deplasmanına gidecek.