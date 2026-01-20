20 Ocak
Fenerbahçe'de sıra Yiğit Efe Demir'e geldi!

Son dönemde yurt dışına önemli futbolcu satışları gerçekleştiren Fenerbahçe'de sıradaki ismin 21 yaşındaki genç savunma oyuncusu Yiğit Efe Demir olması bekleniyor.

calendar 20 Ocak 2026 10:40
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Arda Güler, Yusuf Akçiçek... Fenerbahçe, son dönemde altyapısından yetişen iki futbolcusunun yurt dışına satışıyla dikkat çekti.

ARDA GÜLER VE YUSUF AKÇİÇEK

Sarı-lacivertliler, 20 yaşındaki Arda Güler'i 2023 yazında Real Madrid'e 20 milyon euro ve bonuslarla gönderdi.

Fenerbahçe, geçen sezon Jose Mourinho döneminde yıldızını parlatan 19 yaşındaki genç savunma oyuncusu Yusuf Akçiçek'i ise 22 milyon euro bedelle Suudi Arabistan'dan Al Hilal'e gönderdi.

EN BÜYÜK ADAY O!


Bu isimler dışında son dönemde Kim Min Jae, Ferdi Kadıoğlu gibi futbolcularını da Avrupa'ya önemli bonservislerle satan Fenerbahçe'de yeni satış konusundaki en büyük aday olarak 21 yaşındaki genç stoper Yiğit Efe Demir olarak gösteriliyor.

Geçen sezon 1. Lig'de mücadele eden Fatih Karagümrük'e kiralanan ve İstanbul ekibinde maç tecrübesi kazanan Yiğit Efe Demir, bu sezon Domenico Tedesco'nun elinde önemli bir rotasyon oyuncusuna dönüştü. İtalyan teknik adam, en zorlu maçlarda bile genç oyuncusuna düşünmeden forma şansı tanıdı.

Özellikle hava toplarındaki yüksek başarısı ile dikkat çeken Yiğit Efe Demir'in, Fenerbahçe'de bu sezon forma şansı bulduğu maçlardaki bu performansına devam etmesi durumunda sarı-lacivertlilerin Avrupa'ya bir sonraki önemli satışı olması bekleniyor.

