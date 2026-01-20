20 Ocak
Kairat Almaty-Club Brugge
1-4
20 Ocak
Bodo/Glimt-M.City
3-1
20 Ocak
Kopenhag-SSC Napoli
1-1
20 Ocak
Villarreal-Ajax
1-2
20 Ocak
Real Madrid-AS Monaco
6-1
20 Ocak
Inter-Arsenal
1-3
20 Ocak
Tottenham-B. Dortmund
2-0
20 Ocak
Olympiakos-Leverkusen
2-0
20 Ocak
Sporting CP-PSG
2-1
20 Ocak
Preston North End-Hull City
0-3

Çorum FK, Alfredo Fredy'i duyurdu

1. Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, Alfredo Fredy'i kadrosuna kattı.

Çorum FK, Alfredo Fredy'i duyurdu
 Trendyol 1. Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, Alfredo Fredy'i kadrosuna kattı.

Kulübün açıklamasında, Bodrumspor'da forma giten 35 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Alfredo Fredy ile 1,5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Alfredo Fredy'e aramıza hoş geldin diyor, formamız altında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
