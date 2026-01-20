20 Ocak
Kairat Almaty-Club Brugge
1-4
20 Ocak
Bodo/Glimt-M.City
3-1
20 Ocak
Kopenhag-SSC Napoli
1-1
20 Ocak
Villarreal-Ajax
1-2
20 Ocak
Real Madrid-AS Monaco
6-1
20 Ocak
Inter-Arsenal
1-3
20 Ocak
Tottenham-B. Dortmund
2-0
20 Ocak
Olympiakos-Leverkusen
2-0
20 Ocak
Sporting CP-PSG
2-1
20 Ocak
Preston North End-Hull City
0-3

Manchester City'ye Galatasaray öncesi büyük şok!

Temsilcimiz Galatasaray'ın rakibi Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. hafta maçında deplasmanda Bodo/Glimt'e 3-1 mağlup oldu.

Temsilcimiz Galatasaray'ın rakibi Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. hafta maçında Bodo Glimt'e konuk oldu.

Aspmyra Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Bodo Glimt, 3-1 kazandı.

Bodo Glimt'e galibiyeti getiren golleri, 22 ve 24. dakikalarda Kasper Hogh ile 58. dakikada Jens Petter Hauge kaydetti.

Manchester City'nin tek golünü ise 60. dakikada Rayan Cherki attı.


Konuk ekip Manchester City'de Rodri, mücadelenin 62. dakikasında kırmızı kartla oyun dışı kaldı ve Galatasaray maçında cezalı duruma düştü.

Manchester City, 2026 yılında oynadığı 7 maçtan sadece 2'sinde sahadan galibiyetle ayrıldı.

Manchester United, Arsenal ve Tottenham ile karşılaşan Bodo/Glimt, Avrupa kupalarında İngiliz takımlarına karşı ilk galibiyetini Manchester City karşısında aldı.

Bu sonucun ardından Manchester City, 13 puanda kaldı. Bodo Glimt 6 puana yükseldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında son maçında Manchester City, Galatasaray'ı konuk edecek. Bodo Gilmt, Atletico Madrid'e konuk olacak.

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.