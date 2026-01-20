Manchester City'ye Galatasaray öncesi büyük şok!

Temsilcimiz Galatasaray'ın rakibi Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. hafta maçında Bodo Glimt'e konuk oldu.
Aspmyra Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Bodo Glimt, 3-1 kazandı.
Bodo Glimt'e galibiyeti getiren golleri, 22 ve 24. dakikalarda Kasper Hogh ile 58. dakikada Jens Petter Hauge kaydetti.
Manchester City, 2026 yılında oynadığı 7 maçtan sadece 2'sinde sahadan galibiyetle ayrıldı.
Aspmyra Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Bodo Glimt, 3-1 kazandı.
Bodo Glimt'e galibiyeti getiren golleri, 22 ve 24. dakikalarda Kasper Hogh ile 58. dakikada Jens Petter Hauge kaydetti.
Manchester City'nin tek golünü ise 60. dakikada Rayan Cherki attı.
🔥Kasper Hogh, 2 dakikada Norveç'i ısıttı!pic.twitter.com/irrFEOVt5X
— Sporx (@sporx) January 20, 2026
Konuk ekip Manchester City'de Rodri, mücadelenin 62. dakikasında kırmızı kartla oyun dışı kaldı ve Galatasaray maçında cezalı duruma düştü.
⚽️Jens Petter Hauge, Gianluigi Donnarumma'yı çaresiz bıraktı!pic.twitter.com/uQviHBkSbU
— Sporx (@sporx) January 20, 2026
Manchester City, 2026 yılında oynadığı 7 maçtan sadece 2'sinde sahadan galibiyetle ayrıldı.
Manchester United, Arsenal ve Tottenham ile karşılaşan Bodo/Glimt, Avrupa kupalarında İngiliz takımlarına karşı ilk galibiyetini Manchester City karşısında aldı.
Bu sonucun ardından Manchester City, 13 puanda kaldı. Bodo Glimt 6 puana yükseldi.
UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında son maçında Manchester City, Galatasaray'ı konuk edecek. Bodo Gilmt, Atletico Madrid'e konuk olacak.