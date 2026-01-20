Fenerbahçe, Bankalar Birliği'nden çıktı!

Fenerbahçe'de uzun süredir gündemde olan Bankalar Birliği ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Fenerbahçe, Bankalar Birliği kapsamındaki borçlarını bugün itibarıyla tamamen kapattığını ve Bankalar Birliği'nden çıktığını açıkladı.
"Kulübümüz, Bankalar Birliği kapsamındaki borçlarını bugün itibarıyla tamamen kapatmış ve Bankalar Birliğinden çıkmış bulunmaktadır.
Fenerbahçe, Bankalar Birliği kapsamındaki borçlarını bugün itibarıyla tamamen kapattığını ve Bankalar Birliği'nden çıktığını açıkladı.
Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada,
"Kulübümüz, Bankalar Birliği kapsamındaki borçlarını bugün itibarıyla tamamen kapatmış ve Bankalar Birliğinden çıkmış bulunmaktadır.
Bu adım, kulübümüzün mali bağımsızlığı ve sürdürülebilir geleceği adına önemli bir eşiğin geride bırakıldığını göstermektedir.
Sürecin tamamında emeği geçen, katkı koyan, herkese teşekkürlerimizle birlikte, camiamıza hayırlı olmasını diliyoruz." ifadelerine yer verildi.