Muğlaspor'da Turan Tuzlacık'tan sakatlık açıklaması

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta iç sahada 1-0 kazanılan Sincan Belediyesi Ankaraspor maçından sakatlık geçiren Muğlaspor'un yeni transferi Turan Tuzlacık açıklama yaptı.



Oyuna devam edemeyen ve kurmayları korkutan Turan, "Çok şükür büyük bir sıkıntım yok. Desteğiniz ve sevginiz için Muğlaspor ailesine yürekten teşekkür ederim. Bu arma için formaya en layık şekilde mücadele edeceğiz. Desteğinizi eksik etmeyin, bu takımı şampiyonluğa hep birlikte yazdıracağız" ifadelerini kullandı.