Demir Ege Tıknaz, Braga'ya gidiyor!

Beşiktaş, Demir Ege Tıknaz'ın transferi için Portekiz'den Braga ile anlaşma sağladı.

calendar 20 Ocak 2026 08:52
Haber: Trtspor, Fotoğraf: AA
Demir Ege Tıknaz, Braga'ya gidiyor!
Beşiktaş forması giyen Demir Ege Tıknaz, Portekiz'e geri dönüyor.

Geçen sezon kiralık olarak Rio Ave'de forma giyen Demir Ege, bu kez Braga'ya gidiyor.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Beşiktaş, 21 yaşındaki futbolcunun transferi için Portekiz ekibi Braga ile anlaşma sağladı. Braga'nın, genç futbolcu için Beşiktaş'a 7.5 milyon euro bonservis ödemesi bekleniyor.

PORTEKİZ'E GİDECEK


Genç futbolcu, Braga'ya transferini tamamlamak için bugün (Salı) Portekiz'e gidecek.

SERGEN YALÇIN'DAN AÇIKLAMA
"GİTMEK İSTİYOR"

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kayserispor maçının ardından kadro planlaması ve transfer için konuştu.

Sergen Yalçın'ın sözleri şu şekilde:

"Kadroda düşünmediğimiz oyuncularla yollarımızı ayırıyoruz. Demir Ege gibi bazıları gitmek istiyor. Maddi olarak güçlü bir teklif var. Kendi planlamamızda olmayan oyuncuları gönderdik. Kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyenleri de tutmamız zor. Gelecek oyuncular takıma katkı yapacak. Mutlu olmadıktan sonra yapılacak transferin kimseye katkısı olmaz. Milyonlarca avro harcadı bu kulüp oyunculara ve yaşananlar ortada. Üç aydır 100'ün üzerinde oyuncu izledik. Hem işimizi yapıyoruz hem oyuncu izliyoruz. Bütün gün bunu yapıyorum ben. Şu an masada tekliflerimiz var, cevap bekliyoruz. Stoper ve sol bekte yüzde 95 durumundayız. En geç perşembe-cuma gelme ihtimalleri yüksek. Merkez orta saha ve kenar bakıyoruz. Önümüzdeki senenin planlaması içinde olması lazım bu oyuncuların. Yazın bir sürü seçenek oluyor. Şu an böyle bir seçenek yok. Adamların oynayan oyuncularını almaya çalışıyoruz. Bu da ciddi bir ekonomi gerektiriyor. Muhtemelen hafta sonuna kadar cevap gelecek. Acı çekeceğiz, sıkıntı yaşayacağız ama sonunda düzlüğe çıkacağız. Önümüzde çok ciddi süreç var. Yeni sezon planlarını yapmaya çalışıyoruz. Çok çalışıyoruz, çok uğraşıyoruz. Başkan da sabırsız, oyuncu almak istiyor ama katkı yapacak oyuncu almamız lazım. Bizi önümüzdeki sene döndürecek oyuncu almaya çalışıyoruz. Takım 85. dakikada savaşırken taraftarını arkasında görmek istiyor. Bu mücadeleyi taraftarla vermek gerekiyor. Yapamazsak zaten bırakırız. Biraz zaman lazım. Zaman verilirse bir şeyler yapmayı deneyeceğiz."

SEZON PERFORMANSI

Beşiktaş'ta bu sezon 17 maçta süre bulan Demir Ege Tıknaz, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.






  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
