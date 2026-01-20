20 Ocak
Kairat Almaty-Club Brugge
18:30
20 Ocak
Bodo/Glimt-M.City
20:45
20 Ocak
Kopenhag-SSC Napoli
23:00
20 Ocak
Villarreal-Ajax
23:00
20 Ocak
Real Madrid-AS Monaco
23:00
20 Ocak
Inter-Arsenal
23:00
20 Ocak
Tottenham-B. Dortmund
23:00
20 Ocak
Olympiakos-Leverkusen
23:00
20 Ocak
Sporting CP-PSG
23:00
20 Ocak
Preston North End-Hull City
22:45

Galatasaray'ın 'şimdi' pazarlığı

Galatasaray için İstanbul'a gelen ancak kulübü Mönchengladbach'ın çağırmasıyla Almanya'ya geri dönen Can Armando Güner için pazarlıklar devam ediyor.

Galatasaray için İstanbul'a gelen ancak kulübü Mönchengladbach'ın çağırmasıyla Almanya'ya geri dönen Can Armando Güner için pazarlıklar devam ediyor.

Alman kaynaklarına göre; Can Armando Güner ve G.Saray, yaz transfer dönemi için anlaşmaya vardı. Sarı kırmızılılar ile Güner 4,5 yıllık anlaşma için el sıkıştı.

Transferin devre arasında gerçekleşmesi için ise Galatasaray, 200 bin avro artı 50 bin bonus artı yüzde 20 satıştan pay teklif etti.

Gladbach ise 500 bin avro ve sonraki satıştan yüzde 25 pay istedi. Görüşmeler devam ediyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
