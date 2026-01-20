Galatasaray'ın 'şimdi' pazarlığı

Galatasaray için İstanbul'a gelen ancak kulübü Mönchengladbach'ın çağırmasıyla Almanya'ya geri dönen Can Armando Güner için pazarlıklar devam ediyor.
Alman kaynaklarına göre; Can Armando Güner ve G.Saray, yaz transfer dönemi için anlaşmaya vardı. Sarı kırmızılılar ile Güner 4,5 yıllık anlaşma için el sıkıştı.
Transferin devre arasında gerçekleşmesi için ise Galatasaray, 200 bin avro artı 50 bin bonus artı yüzde 20 satıştan pay teklif etti.
Gladbach ise 500 bin avro ve sonraki satıştan yüzde 25 pay istedi. Görüşmeler devam ediyor.
Alman kaynaklarına göre; Can Armando Güner ve G.Saray, yaz transfer dönemi için anlaşmaya vardı. Sarı kırmızılılar ile Güner 4,5 yıllık anlaşma için el sıkıştı.
Transferin devre arasında gerçekleşmesi için ise Galatasaray, 200 bin avro artı 50 bin bonus artı yüzde 20 satıştan pay teklif etti.
Gladbach ise 500 bin avro ve sonraki satıştan yüzde 25 pay istedi. Görüşmeler devam ediyor.