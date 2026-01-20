20 Ocak
Kairat Almaty-Club Brugge
18:30
20 Ocak
Bodo/Glimt-M.City
20:45
20 Ocak
Kopenhag-SSC Napoli
23:00
20 Ocak
Villarreal-Ajax
23:00
20 Ocak
Real Madrid-AS Monaco
23:00
20 Ocak
Inter-Arsenal
23:00
20 Ocak
Tottenham-B. Dortmund
23:00
20 Ocak
Olympiakos-Leverkusen
23:00
20 Ocak
Sporting CP-PSG
23:00
20 Ocak
Preston North End-Hull City
22:45

Lewis Hamilton'dan Gazze halkı için Ürdün'e ziyaret

7 kez Formula 1 Dünya Şampiyonu Lewis Hamilton, Gazze halkını desteklemek için Ürdün'e ziyarette bulundu

calendar 20 Ocak 2026 15:23
Haber: AA, Fotoğraf: Instagram
Lewis Hamilton'dan Gazze halkı için Ürdün'e ziyaret
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Formula 1 ekibi Ferrari'nin Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, Gazze halkını desteklemek için Ürdün ve Filistin Kızılay ekiplerini ziyaret etti.
Hamilton, ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, Ürdün'de gerçekleştirdiği ziyarete dair fotoğraf ve görüşlerine yer verdi.

Gazze'ye yardım ulaştırmak için yorulmadan çalışan insanların ruhundan etkilendiğini belirten Hamilton, "Ürdün'de Gazze'deki insanlara yardım etmeye adanmış bir hastane ve yardım paketleme tesisini ziyaret ettiğim süre hayatımı değiştirdi. Sahada olup bitenleri görünce umutsuzluğa kapılmak ve yardım etmek için hiçbir şey yapamayacağımızı düşünmek çok kolay. Ziyaretimden aklımda kalan şeyin umutsuzluk duygusu olacağını düşünmüştüm ama öyle olmadı. En çok yankı bulan şey, direnç ve insanlık ruhuydu. Hayatta kalmak için mücadele eden ailelerin ruhu. İngiliz Kızılhaçı, Ürdün ve Filistin Kızılay ekiplerinin yardımı ulaştırmak için ellerinden gelen her şeyi yapma ruhu. Hepimiz onların direnç ruhundan ve ihtiyaç duyanlara yardım etme kararlılığından faydalanabiliriz." ifadelerini kullandı.

Yaşanan acılara son vermenin mümkün olduğunu vurgulayan Hamilton, "Gazze'ye şu anda ulaşan yardım miktarı kesinlikle yeterli değil. İnsani yardım kuruluşlarının yardıma ihtiyaç duyulan yerlere ulaşmasına izin verilmeli. Bunu yapmalarına yardımcı olmak için sesimizi ve bağışlarımızı kullanmamıza son derece ihtiyaçları var. Eğer yapabiliyorsanız, lütfen İngiliz Kızılhaçı'na veya Gazze'deki insanlara bakım, onur ve umut sunmaya devam eden inanılmaz yardım kuruluşlarından herhangi birine bağışta bulunun ve lütfen, bu konuda konuşmayı bırakmayın. Bu krize sesimizi ve dikkatimizi vermeye devam etmeliyiz. Doğru olan için konuşmaya devam etmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.


SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.