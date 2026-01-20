20 Ocak
Kairat Almaty-Club Brugge
1-4
20 Ocak
Bodo/Glimt-M.City
3-1
20 Ocak
Kopenhag-SSC Napoli
1-1
20 Ocak
Villarreal-Ajax
1-2
20 Ocak
Real Madrid-AS Monaco
6-1
20 Ocak
Inter-Arsenal
1-3
20 Ocak
Tottenham-B. Dortmund
2-0
20 Ocak
Olympiakos-Leverkusen
2-0
20 Ocak
Sporting CP-PSG
2-1
20 Ocak
Preston North End-Hull City
0-3

Jose Mourinho'dan Rafa Silva açıklaması!

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, Rafa Silva'nın yeniden Benfica'ya transfer olduğu yönündeki iddialar hakkında açıklamalarda bulundu.

Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Jose Mourinho'dan Rafa Silva açıklaması!
Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, Rafa Silva'nın yeniden Benfica'ya transfer olduğu yönündeki iddialar hakkında konuştu. Portekizli teknik adam, ismi geçen transfer söylentilerine kapıyı kapattı.

"BAŞKA KULÜPLERİN OYUNCULARI HAKKINDA KONUŞMAM"

Mourinho, konuyla ilgili soruya şu ifadelerle yanıt verdi:



"Başka kulüplerin oyuncuları hakkında konuşmam. Bunu çok uzun zamandır biliyorsunuz. Bu, hem kendimi hem de kulübümü korumanın doğru yolu. Sadece Benfica'nın oyuncuları hakkında konuşurum. Bu konuda konuşulacak bir şey yok."

"FİNAL DEĞİL AMA KAZANMAK İSTİYORUZ"

Deneyimli çalıştırıcı, yaklaşan kritik maçla ilgili de değerlendirmede bulundu. Karşılaşmayı "final" olarak nitelendirmeyen Mourinho, puan ihtiyacına dikkat çekti: 

"Yarın bir final değil, hepsi gibi bir maç. Puan durumuna ve genelde tur için gereken puanlara baktığımızda Benfica'nın puanlara ihtiyacı olduğu açık. Üç mü, dört mü, beş mi gerektiğini bilmiyorum. Eğer beraberlik yeterli olsaydı, psikolojik olarak bazı zincirlerimiz olurdu. Ama yok. Kime karşı ve nerede oynadığımızı biliyoruz. Kazanmaya çalışacağız. Sonrasında son maçta neye ihtiyacımız olduğunu göreceğiz."



Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.