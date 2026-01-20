Beşiktaş'ta sancılı değişim rüzgarları!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'de ikinci yarının ilk haftasında oynanan ve 1-0 kazanılan Kayserispor maçının ardından değişim mesajı verdi.
DEĞİŞİM MESAJI
Transfer konusundaki eleştirilerin ardından siyah-beyazlı taraftarlara seslenen Sergen Yalçın, "Beşiktaş camiası ciddi bir değişim içerisinde. Bu değişim sürecinde birlik olmak zorundayız. Birlik olamazsak, bu işin altından kalkamayız. Bizim için de işler çok zor duruma gelir. Taraftara ihtiyacımız var, sonuna kadar bu takımı desteklesinler. Bu değişim acılı olacak, kolay olmuyor. Değişimler kanlı olur ama merak etmesinler olacak." diye konuştu.
Beşiktaş, teknik direktörü Sergen Yalçın'ın dediği gibi büyük bir değişim yaşıyor.
BEŞİKTAŞ'TA VEDALAR
Beşiktaş'ta şu ana kadar; Jonas Svensson, David Jurasek, Mert Günok, Gabriel Paulista ve Elan Ricardo [Devre arasında kiralandığı Athletico Paranaense'den bu kez sezon sonuna kadar Deportes Tolima'ya kiralandı] takımdan ayrıldı.
NECİP UYSAL'IN DURUMU
Siyah-beyazlıların kendisine kulüp bulmasını istediği Necip Uysal ise sezon sonuna kadar takımdan ayrı olarak çalışmalarına devam edecek.
İKİ İSİM PORTEKİZ YOLCUSU
Beşiktaş'ta Rafa Silva ve Demir Ege Tıknaz'ın da takımdan ayrılması bekleniyor. Rafa Silva'nın eski takımı Benfica'ya, Demir Ege'nin ise Portekiz'den Braga'ya transferi için geri sayıma geçildi.
ABRAHAM İÇİN GÖRÜŞME
Premier Lig ekiplerinden Aston Villa da Tammy Abraham ile ilgileniyor. İstanbul'a gelen İngiliz ekibinin yetkilileri, Abraham'ın transferi için Beşiktaş ile ileri düzeyde görüşmelerde bulunuyor.
HENÜZ YENİ TRANSFER YOK
Beşiktaş'ta yaşanan bu ayrılık gelişmelerine karşın henüz yeni bir transfer gerçekleşmedi.
GÜNDEMDEKİ İSİMLER
Beşiktaş'ın gündeminde Wolverhampton'dan stoper Emmanuel Agbadou, Lazio'dan sol bek Nuno Tavares ve Chelsea'den kaleci Filip Jörgensen bulunuyor. Özellikle Agbadou ve Tavares transferlerinde bu hafta önemli gelişmeler yaşanması bekleniyor.
"GELME İHTİMALLERİ YÜKSEK"
Sergen Yalçın, Kayserispor maçının ardından transfer konusunda yaptığı açıklamada, "Stoper ve sol bekte yüzde 95 durumundayız. En geç Perşembe - Cuma günü gelme ihtimalleri yüksek. Merkez orta saha ve kenar da bakıyoruz." diye konuştu.
"YENİ BEŞİKTAŞ"
Beşiktaşlı taraftarlar, takımda yaşanan bu değişimle birlikte gelecek yeni transferleri ve "Yeni Beşiktaş'ı" büyük bir heyecan ve merakla bekliyor.
"ACI ÇEKECEĞİZ AMA YAPACAĞIZ"
Sergen Yalçın'ın Kayserispor maçı sonrası transfer ile ilgili yaptığı açıklamanın tamamı şu şekilde:
"Kadroda düşünmediğimiz oyuncularla yollarımızı ayırıyoruz. Demir Ege gibi bazıları gitmek istiyor. Maddi olarak güçlü bir teklif var. Kendi planlamamızda olmayan oyuncuları gönderdik. Kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyenleri de tutmamız zor.
Gelecek oyuncular takıma katkı yapacak. Mutlu olmadıktan sonra yapılacak transferin kimseye katkısı olmaz. Milyonlarca euro harcadı bu kulüp oyunculara ve yaşananlar ortada. Üç aydır 100'ün üzerinde oyuncu izledik. Hem işimizi yapıyoruz hem oyuncu izliyoruz. Bütün gün bunu yapıyorum ben. Şu an masada tekliflerimiz var, cevap bekliyoruz. Stoper ve sol bekte yüzde 95 durumundayız. En geç perşembe-cuma gelme ihtimalleri yüksek. Merkez orta saha ve kenar bakıyoruz.
Önümüzdeki senenin planlaması içinde olması lazım bu oyuncuların. Yazın bir sürü seçenek oluyor. Şu an böyle bir seçenek yok. Adamların oynayan oyuncularını almaya çalışıyoruz. Bu da ciddi bir ekonomi gerektiriyor. Muhtemelen hafta sonuna kadar cevap gelecek. Acı çekeceğiz, sıkıntı yaşayacağız ama sonunda düzlüğe çıkacağız. Önümüzde çok ciddi süreç var. Yeni sezon planlarını yapmaya çalışıyoruz. Çok çalışıyoruz, çok uğraşıyoruz. Başkan da sabırsız, oyuncu almak istiyor ama katkı yapacak oyuncu almamız lazım. Bizi önümüzdeki sene döndürecek oyuncu almaya çalışıyoruz. Takım 85. dakikada savaşırken taraftarını arkasında görmek istiyor. Bu mücadeleyi taraftarla vermek gerekiyor. Yapamazsak zaten bırakırız. Biraz zaman lazım. Zaman verilirse bir şeyler yapmayı deneyeceğiz."
