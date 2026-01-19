-
-
-
Uçuşlar İptal mi? 19 Ocak Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı THY-Pegasus İptal Edilen Seferler Listesi
Haber Tarihi: 19 Ocak 2026 12:10 -
Güncelleme Tarihi:
19 Ocak 2026 12:10
19 Ocak 2026 uçuşlar iptal mi? Sömestr tatilinin ilk günü İstanbul ve Sabiha Gökçen'de hava engeli! THY ve Pegasus iptal edilen seferler listesi ve bilet iade hakları.
İstanbul'da gece saatlerinden itibaren etkisini artıran olumsuz hava koşulları, sivil havacılık operasyonlarında kısıtlamaya gidilmesine neden oldu. Meteorolojik Acil Durum Komiteleri (MADKOM) tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, her iki havalimanında da kapasite azaltımı kararı alındı. Sömestr tatilinin ilk gününe denk gelen bu durum, havalimanlarında yoğunluğa ve iptallere yol açtı.
19 OCAK İSTANBUL HAVALİMANI (İGA) UÇUŞ İPTALLERİİstanbul Havalimanı'nda Türk Hava Yolları (THY), beklenen fırtına ve kar yağışı nedeniyle iç ve dış hatta toplamda 80'in üzerinde seferini önleyici tedbir olarak iptal etti.Etkilenen Hatlar: Özellikle Ankara, İzmir, Antalya gibi ana hatların yanı sıra Doğu Anadolu ve Avrupa'daki kısa mesafeli uçuşlarda iptaller yoğunlaşıyor.Resmi Uyarı: THY Basın Müşavirliği, yolcuların havalimanına gelmeden önce uçuşlarının güncel durumunu mobil uygulama üzerinden kontrol etmeleri gerektiğini bildirdi.19 OCAK SABİHA GÖKÇEN (SAW) UÇUŞ İPTALLERİSabiha Gökçen Havalimanı'nda da benzer bir tablo hakim. Kar yağışı ve düşük görüş mesafesi nedeniyle operasyonel kapasite %15 oranında düşürüldü.Pegasus Hava Yolları: Şiddetli rüzgar ve kar yağışı uyarısı nedeniyle Sabiha Gökçen çıkışlı ve varışlı birçok seferini iptal ettiğini duyurdu.AnadoluJet: İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen'den yapılacak birçok Anadolu uçuşunda rötarlar ve iptaller yaşanıyor.İPTAL EDİLEN SEFERLER LİSTESİ NASIL ÖĞRENİLİR?Hava yolu şirketleri, iptal edilen seferlerin listesini anlık olarak güncellemektedir. Yolcular şu kanallardan sorgulama yapabilir:
Hava Yolu Web Siteleri: THY ve Pegasus'un "Uçuş Durumu" ekranlarından uçuş kodu veya güzergah ile sorgulama yapılabilir.Mobil Uygulamalar: İptal ve rötar bildirimleri uygulama üzerinden anlık bildirim (push notification) olarak gönderilmektedir.Havalimanı Web Siteleri: İGA ve Sabiha Gökçen'in resmi sitelerindeki "Uçuş Bilgi" ekranları takip edilmelidir.BİLET İADE VE DEĞİŞİKLİK SÜRECİUçuşu hava muhalefeti nedeniyle iptal edilen yolculara tanınan haklar:Ücretsiz Değişiklik: Biletler, herhangi bir fark ödemeden müsait olan ilk uçuşa kaydırılabilir.Kesintisiz İade: Uçuşun iptal edilmesi durumunda yolcular bilet ücretinin tamamını iade alabilir.Konaklama ve İkram: Havalimanında bekleyen yolcular için belirli bir saati aşan rötarlarda şirketler tarafından ikram veya konaklama desteği sağlanmaktadır.Yolcuların Dikkatine: Havalimanlarına giden yollarda da kar yağışı nedeniyle aksamalar olabileceği için, uçuşu onaylanmış yolcuların da terminale ulaşım süresini normalden uzun tutmaları önerilmektedir.
