Haber Tarihi: 19 Ocak 2026 12:10 - Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2026 12:10

Uçuşlar İptal mi? 19 Ocak Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı THY-Pegasus İptal Edilen Seferler Listesi

19 Ocak 2026 uçuşlar iptal mi? Sömestr tatilinin ilk günü İstanbul ve Sabiha Gökçen'de hava engeli! THY ve Pegasus iptal edilen seferler listesi ve bilet iade hakları.

Uçuşlar İptal mi? 19 Ocak Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı THY-Pegasus İptal Edilen Seferler Listesi
Abone Ol
İstanbul'da gece saatlerinden itibaren etkisini artıran olumsuz hava koşulları, sivil havacılık operasyonlarında kısıtlamaya gidilmesine neden oldu. Meteorolojik Acil Durum Komiteleri (MADKOM) tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, her iki havalimanında da kapasite azaltımı kararı alındı. Sömestr tatilinin ilk gününe denk gelen bu durum, havalimanlarında yoğunluğa ve iptallere yol açtı.
19 OCAK İSTANBUL HAVALİMANI (İGA) UÇUŞ İPTALLERİ
İstanbul Havalimanı'nda Türk Hava Yolları (THY), beklenen fırtına ve kar yağışı nedeniyle iç ve dış hatta toplamda 80'in üzerinde seferini önleyici tedbir olarak iptal etti.

Etkilenen Hatlar: Özellikle Ankara, İzmir, Antalya gibi ana hatların yanı sıra Doğu Anadolu ve Avrupa'daki kısa mesafeli uçuşlarda iptaller yoğunlaşıyor.

Resmi Uyarı: THY Basın Müşavirliği, yolcuların havalimanına gelmeden önce uçuşlarının güncel durumunu mobil uygulama üzerinden kontrol etmeleri gerektiğini bildirdi.

19 OCAK SABİHA GÖKÇEN (SAW) UÇUŞ İPTALLERİ
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da benzer bir tablo hakim. Kar yağışı ve düşük görüş mesafesi nedeniyle operasyonel kapasite %15 oranında düşürüldü.

Pegasus Hava Yolları: Şiddetli rüzgar ve kar yağışı uyarısı nedeniyle Sabiha Gökçen çıkışlı ve varışlı birçok seferini iptal ettiğini duyurdu.

AnadoluJet: İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen'den yapılacak birçok Anadolu uçuşunda rötarlar ve iptaller yaşanıyor.

İPTAL EDİLEN SEFERLER LİSTESİ NASIL ÖĞRENİLİR?
Hava yolu şirketleri, iptal edilen seferlerin listesini anlık olarak güncellemektedir. Yolcular şu kanallardan sorgulama yapabilir:


Hava Yolu Web Siteleri: THY ve Pegasus'un "Uçuş Durumu" ekranlarından uçuş kodu veya güzergah ile sorgulama yapılabilir.

Mobil Uygulamalar: İptal ve rötar bildirimleri uygulama üzerinden anlık bildirim (push notification) olarak gönderilmektedir.

Havalimanı Web Siteleri: İGA ve Sabiha Gökçen'in resmi sitelerindeki "Uçuş Bilgi" ekranları takip edilmelidir.

BİLET İADE VE DEĞİŞİKLİK SÜRECİ
Uçuşu hava muhalefeti nedeniyle iptal edilen yolculara tanınan haklar:

Ücretsiz Değişiklik: Biletler, herhangi bir fark ödemeden müsait olan ilk uçuşa kaydırılabilir.

Kesintisiz İade: Uçuşun iptal edilmesi durumunda yolcular bilet ücretinin tamamını iade alabilir.

Konaklama ve İkram: Havalimanında bekleyen yolcular için belirli bir saati aşan rötarlarda şirketler tarafından ikram veya konaklama desteği sağlanmaktadır.

Yolcuların Dikkatine: Havalimanlarına giden yollarda da kar yağışı nedeniyle aksamalar olabileceği için, uçuşu onaylanmış yolcuların da terminale ulaşım süresini normalden uzun tutmaları önerilmektedir.

Diğer Haberler

Aston Villa, Abraham için geldi! Beşiktaş Aston Villa, Abraham için geldi!
Beşiktaş'a Uduokhai'den kötü haber! Beşiktaş Beşiktaş'a Uduokhai'den kötü haber!
Malcom Bokele ve Heliton, Fenerbahçe maçında yoklar! Göztepe Malcom Bokele ve Heliton, Fenerbahçe maçında yoklar!
Fas Futbol Federasyonu yargıya gidiyor! Afrika Kupası Fas Futbol Federasyonu yargıya gidiyor!
Szymanski, Fenerbahçe'den ayrılıyor! Fenerbahçe Szymanski, Fenerbahçe'den ayrılıyor!
Çağdaş Atan: 'Bu golün benim için çok büyük bir anlamı yok' Konyaspor Çağdaş Atan: "Bu golün benim için çok büyük bir anlamı yok"
Girona, Stegen için anlaştı: Livakovic'in durumu ne olacak? Girona Girona, Stegen için anlaştı: Livakovic'in durumu ne olacak?
Atila Gerin: '2 puanı son saniyelerde kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz' Eyüpspor Atila Gerin: "2 puanı son saniyelerde kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz"
İbrahim Üzülmez: 'Oyuncularım sonuna kadar mücadele etti' Spor Toto 1. Lig İbrahim Üzülmez: "Oyuncularım sonuna kadar mücadele etti"
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Barcelona'ya şok: 100 milyonluk yetenek 6'ya gidiyor!
2
Benfica'dan Rafa Silva açıklaması!
3
Fenerbahçe'de N'Golo Kante toplantısı!
4
Senegal'de büyük şüphe; Ismail Jakobs'tan iddia
5
Beşiktaş'tan sürpriz transfer hamlesi!
6
Galatasaray'da altyapı krizi
7
Beşiktaş'ta Demir Ege'nin alternatifi Maestro!

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.