20 Ocak
Kairat Almaty-Club Brugge
18:30
20 Ocak
Bodo/Glimt-M.City
20:45
20 Ocak
Kopenhag-SSC Napoli
23:00
20 Ocak
Villarreal-Ajax
23:00
20 Ocak
Real Madrid-AS Monaco
23:00
20 Ocak
Inter-Arsenal
23:00
20 Ocak
Tottenham-B. Dortmund
23:00
20 Ocak
Olympiakos-Leverkusen
23:00
20 Ocak
Sporting CP-PSG
23:00
20 Ocak
Preston North End-Hull City
22:45

Okçulukta yaşça büyük rakiplerini devirip, dünya 4'üncüsü oldu

Fransa'da düzenlenen turnuvada 12 yaşındaki Burcu Öncel kendinden büyük rakiplerini geçerek dünya 4.'sü olmayı başardı

20 Ocak 2026
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Okçulukta yaşça büyük rakiplerini devirip, dünya 4'üncüsü oldu
Fransa'da düzenlenen Uluslararası Nimes Archery turnuvasında U15 kategorisinde okçuluk dalında ilk kez mücadele eden 12 yaşındaki Burcu Öncel kendinden büyük rakiplerini geride bırakarak dünya 4'üncüsü oldu.

Dünya Okçuluk Federasyonu (World Archery-WA) tarafından bu sene 28'incisi düzenlenen Uluslararası Nimes Archery Turnuvası, Fransa'nın Nimes kentinde düzenlendi. Turnuvada Türk sporcular damgasını vurdu.

U15 kategorisinde ilk kez mücadele eden 12 yaşındaki Altınok Kulübü sporcusu Burcu Öncel, kendinden yaşça büyük rakipleriyle mücadele etti. 50 ülkeden bin 355 sporcunun katıldığı yarışmada rakiplerini deviren Öncel, dünya 4'üncüsü oldu.

12 yaşındaki Burcu Öncel, ilk kez uluslararası bir organizasyonda yarışırken, gösterdiği performansla dikkat çekti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
