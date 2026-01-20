Okçulukta yaşça büyük rakiplerini devirip, dünya 4'üncüsü oldu

Fransa'da düzenlenen Uluslararası Nimes Archery turnuvasında U15 kategorisinde okçuluk dalında ilk kez mücadele eden 12 yaşındaki Burcu Öncel kendinden büyük rakiplerini geride bırakarak dünya 4'üncüsü oldu.



Dünya Okçuluk Federasyonu (World Archery-WA) tarafından bu sene 28'incisi düzenlenen Uluslararası Nimes Archery Turnuvası, Fransa'nın Nimes kentinde düzenlendi. Turnuvada Türk sporcular damgasını vurdu.



U15 kategorisinde ilk kez mücadele eden 12 yaşındaki Altınok Kulübü sporcusu Burcu Öncel, kendinden yaşça büyük rakipleriyle mücadele etti. 50 ülkeden bin 355 sporcunun katıldığı yarışmada rakiplerini deviren Öncel, dünya 4'üncüsü oldu.



12 yaşındaki Burcu Öncel, ilk kez uluslararası bir organizasyonda yarışırken, gösterdiği performansla dikkat çekti.



