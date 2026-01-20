20 Ocak
Kocaelispor, Samsunspor maçının hazırlıklarına başladı

İç sahada son dakikada yediği golle Trabzonspor'a mağlup olan Kocaelispor, deplasmanda oynayacağı Samsunspor maçına odaklandı

Kocaelispor, Samsunspor maçının hazırlıklarına başladı
Kocaelispor, Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Körfez Brunga Tesisleri'ndeki antrenman öncesi gazetecilere açıklama yapan teknik direktör Selçuk İnan, çalışmaya ve kendilerini geliştirmeye devam edeceklerini belirterek, ilk 7 haftadaki şanssızlıkları yaşamamayı umduklarını söyledi.

İnan, Samsunspor'un geniş kadroya sahip, güçlü bir takım olduğunu dile getirerek, "Son dönemde sonuç olarak belki biraz düşüşte olabilirler ama kendi evlerinde güçlü bir takım. Bizim de eksiklerimiz var ama nihayetinde 11 kişi çıkıyoruz sahaya. Amacımız oradan maçı kazanarak dönmek." diye konuştu.

Transfer çalışmaları ve sakatlıklarla ilgili soru üzerine İnan, şunları kaydetti:


"Jo'nun kasık problemi var ve tedavi uygulanıyor. Jovavic'in sakatlığı var, Samsun maçında büyük ihtimalle olmayacak. Smolcic zaten yok. İnşallah bunlardan başka eksiğimiz olmaz. Transferle ilgili yöneticilerimiz ve başkanımız aslında açık yüreklilikle dile getiriyorlar, bu sene transfer yapmak bizim için zor gözüküyor. Hem cezamız hem yasağımız var, limitlere de takılıyoruz. Zor bir dönemden geçiyoruz aslında ama başkanımız başta olmak üzere herkes bu işi çözmek adına gerçekten çok uğraşıyor. İnşallah çözülür ama zaman daralıyor, hep beraber bakacağız."

"BÜTÜN HAZIRLIKLARIMIZI O MAÇI KAZANMAK İÇİN YAPACAĞIZ"

Yeşil-siyahlı ekibin sol kanat oyuncusu Rigoberto Rivas ise takıma ilk katıldığında her şeyin iyi olduğunu ama yaşadığı sakatlığın ardından sıkıntılı süreç geçirdiğini anlattı.

Şu anda iyi olduğunu vurgulayan Rivas, hedefinin her zaman takıma yardımcı olmak ve takımla puanlar kazanmak olduğunu dile getirdi.

Rivas, Trabzonspor karşısında hak etmedikleri mağlubiyet aldıklarını belirterek, "Çünkü iyi bir oyun sergiledik. Hafta sonu zor bir maç ama biz hafta boyunca bütün hazırlıklarımızı o maçı kazanmak için yapacağız." dedi.

Açıklamaların ardından teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, sakatlığı bulunan Jovanovic, Smolcic ve Nonge yer almadı.

