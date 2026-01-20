Kocaelispor, Samsunspor maçının hazırlıklarına başladı

Körfez Brunga Tesisleri'ndeki antrenman öncesi gazetecilere açıklama yapan teknik direktör Selçuk İnan, çalışmaya ve kendilerini geliştirmeye devam edeceklerini belirterek, ilk 7 haftadaki şanssızlıkları yaşamamayı umduklarını söyledi.İnan, Samsunspor'un geniş kadroya sahip, güçlü bir takım olduğunu dile getirerek,diye konuştu.Transfer çalışmaları ve sakatlıklarla ilgili soru üzerine İnan, şunları kaydetti:Yeşil-siyahlı ekibin sol kanat oyuncusu Rigoberto Rivas ise takıma ilk katıldığında her şeyin iyi olduğunu ama yaşadığı sakatlığın ardından sıkıntılı süreç geçirdiğini anlattı.Şu anda iyi olduğunu vurgulayan Rivas, hedefinin her zaman takıma yardımcı olmak ve takımla puanlar kazanmak olduğunu dile getirdi.Rivas, Trabzonspor karşısında hak etmedikleri mağlubiyet aldıklarını belirterek,dedi.Açıklamaların ardından teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, sakatlığı bulunan Jovanovic, Smolcic ve Nonge yer almadı.