20 Ocak
Kairat Almaty-Club Brugge
18:30
20 Ocak
Bodo/Glimt-M.City
20:45
20 Ocak
Kopenhag-SSC Napoli
23:00
20 Ocak
Villarreal-Ajax
23:00
20 Ocak
Real Madrid-AS Monaco
23:00
20 Ocak
Inter-Arsenal
23:00
20 Ocak
Tottenham-B. Dortmund
23:00
20 Ocak
Olympiakos-Leverkusen
23:00
20 Ocak
Sporting CP-PSG
23:00
20 Ocak
Preston North End-Hull City
22:45

Milli karateci Serap Özçelik Arapoğlu, kariyerini sonlandırdı

Milli karateci Serap Özçelik Arapoğlu, aktif sporculuk kariyerini sonlandırdığını sosyal medya platformundan açıkladı

20 Ocak 2026 16:06
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Milli karateci Serap Özçelik Arapoğlu, kariyerini sonlandırdı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Milli karateci Serap Özçelik Arapoğlu, aktif sporculuk kariyerini sonlandırdığını duyurdu.
Serap Özçelik Arapoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "20 yıllık milli takım serüvenimin sonuna geldim. Ay-yıldızlı formayla geçen bu yolculuk; dünya şampiyonluğu, Avrupa şampiyonluğu, kürsüler, İstiklal Marşı ve unutulmaz anılarla doluydu. Bir olimpik sporcu olarak ülkemi temsil etmenin gururunu her zaman kalbimde taşıdım. Kazandığım madalyalar kadar; yaşadığım zorluklar, hüzünler, sevinçler de bu yolun bir parçası oldu. Yaşadığım her an için Allah'ıma sonsuz şükür." ifadelerine yer verdi.

Milli sporcunun kariyerinde elde ettiği başarılar şöyle:

Dünya Şampiyonası: 1 altın, 1 gümüş, 3 bronz


Avrupa Şampiyonası: 8 altın, 4 gümüş, 7 bronz

Dünya Oyunları: 1 altın, 1 bronz

Avrupa Oyunları: 1 altın, 1 gümüş, 1 bronz

Akdeniz Oyunları: 1 altın, 1 bronz

İslami Dayanışma Oyunları: 1 gümüş, 1 bronz

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
