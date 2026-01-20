20 Ocak
Kairat Almaty-Club Brugge
18:30
20 Ocak
Bodo/Glimt-M.City
20:45
20 Ocak
Kopenhag-SSC Napoli
23:00
20 Ocak
Villarreal-Ajax
23:00
20 Ocak
Real Madrid-AS Monaco
23:00
20 Ocak
Inter-Arsenal
23:00
20 Ocak
Tottenham-B. Dortmund
23:00
20 Ocak
Olympiakos-Leverkusen
23:00
20 Ocak
Sporting CP-PSG
23:00
20 Ocak
Preston North End-Hull City
22:45

Aliağa Petkimspor'un konuğu Dinamo Sassari

Basketbol Süper Ligi'nde istediği sırada olmayan Petkimspor, Avrupa'da bir üst tura çıkmak için Dinamo Sassari karşısında

calendar 20 Ocak 2026 13:40
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Aliağa Petkimspor'un konuğu Dinamo Sassari
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



FIBA Europe Cup 2'nci Tur N Grubu'nda çıktığı 3 maçı da kazanarak liderlik koltuğunda oturan Aliağa Petkimspor 21 Ocak Carşamba günü 4'üncü hafta mücadelesinde evinde İtalya temsilcisi Dinamo Sassari ile karşı karşıya gelecek.

Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 18.00'de başlayacak. Maçın biletleri 50 TL'den satışa sunuldu.

İzmir ekibi rakibini yenmesi halinde büyük ölçüde ilk 2'yi garantileyip 2 maç kala çeyrek finale yükselmeyi garantileyecek. Petkimspor ilk maçta İtalya'da Dinamo Sassari'yi 76-72 mağlup etmişti.

Aliağa ekibi Europe Cup'ın güç sıralamasında İspanyol ekipleri Bilbao Basket ve UCAM Murcia'nın ardından üçüncü sırada yer alıyor.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.