20 Ocak
Kairat Almaty-Club Brugge
18:30
20 Ocak
Bodo/Glimt-M.City
20:45
20 Ocak
Kopenhag-SSC Napoli
23:00
20 Ocak
Villarreal-Ajax
23:00
20 Ocak
Real Madrid-AS Monaco
23:00
20 Ocak
Inter-Arsenal
23:00
20 Ocak
Tottenham-B. Dortmund
23:00
20 Ocak
Olympiakos-Leverkusen
23:00
20 Ocak
Sporting CP-PSG
23:00
20 Ocak
Preston North End-Hull City
22:45

Knicks, Karl-Anthony Towns takasını masaya yatırdı; 3 takım devrede

Son 11 maçının 9'unu kaybederek ciddi bir düşüş yaşayan New York Knicks, yıldız uzun Karl-Anthony Towns'ı takas etmeyi değerlendirmeye başladı.

calendar 20 Ocak 2026 15:04
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Knicks, Karl-Anthony Towns takasını masaya yatırdı; 3 takım devrede
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Son 11 maçının 9'unu kaybederek ciddi bir düşüş yaşayan New York Knicks, yıldız uzun Karl-Anthony Towns'ı takas etmeyi değerlendirmeye başladı.

Newsday'den Steve Popper'ın haberine göre Knicks, olası bir Karl-Anthony Towns takası için Memphis Grizzlies, Orlando Magic ve Charlotte Hornets ile temas kurdu.

Popper'ın aktardığına göre Towns'ın ismi daha önce Milwaukee Bucks ile yürütülen Giannis Antetokounmpo görüşmelerinde de gündeme gelmişti.


"Lig çevresinde Knicks'in Towns'ı gönderebileceğine dair fısıltılar giderek artıyor," diyen Popper, şu ifadeleri kullandı:
"Giannis Antetokounmpo etrafında yapılan görüşmelerde Towns'ın adı geçmişti. Ancak lig kaynakları, son dönemde Memphis, Orlando ve Charlotte gibi takımların da bu görüşmelere dahil olduğunu belirtiyor."

Karl-Anthony Towns, bu sezon 40 maçta forma giydi. 30 yaşındaki yıldız, kariyerinin en düşük saha içi isabet oranı olan yüzde 46.7 ile 21.0 sayı, 11.6 ribaund ve 3.0 asist ortalamaları yakaladı.

Towns, 2025-26 sezonunda Knicks formasıyla ikinci yılını geçirirken ciddi uyum problemleri yaşadı. Özellikle başantrenör Mike Brown'un sistemine adapte olmakta zorlanan Towns'ın hücum verimliliği geçen sezona kıyasla belirgin şekilde geriledi.

Mike Brown, geçtiğimiz hafta Sacramento Kings yenilgisinin ardından Towns'ı, yeterli efor ve aciliyet göstermemesi nedeniyle kamuoyu önünde sert şekilde eleştirmişti. Ayrıca bu sezon şu ana kadar 146 kişisel faul yapan Towns, ligin en çok faul yapan oyuncuları arasında yer alıyor.

2024 yılında Julius Randle ve Donte DiVincenzo'nun Minnesota Timberwolves'a gönderildiği büyük takasla Knicks kadrosuna katılan Towns'ın, New York'taki geleceği belirsizliğini koruyor. Knicks'in sorunları devam eder ve şampiyonluk hedefleri boşa çıkarsa, Towns'ın kaderi franchise tarihindeki en kritik kararlardan biri olabilir.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.