Son 11 maçının 9'unu kaybederek ciddi bir düşüş yaşayan New York Knicks, yıldız uzun Karl-Anthony Towns'ı takas etmeyi değerlendirmeye başladı.Newsday'den Steve Popper'ın haberine göre Knicks, olası bir Karl-Anthony Towns takası için Memphis Grizzlies, Orlando Magic ve Charlotte Hornets ile temas kurdu.Popper'ın aktardığına göre Towns'ın ismi daha önce Milwaukee Bucks ile yürütülen Giannis Antetokounmpo görüşmelerinde de gündeme gelmişti.diyen Popper, şu ifadeleri kullandı:Karl-Anthony Towns, bu sezon 40 maçta forma giydi. 30 yaşındaki yıldız, kariyerinin en düşük saha içi isabet oranı olan yüzde 46.7 ile 21.0 sayı, 11.6 ribaund ve 3.0 asist ortalamaları yakaladı.Towns, 2025-26 sezonunda Knicks formasıyla ikinci yılını geçirirken ciddi uyum problemleri yaşadı. Özellikle başantrenör Mike Brown'un sistemine adapte olmakta zorlanan Towns'ın hücum verimliliği geçen sezona kıyasla belirgin şekilde geriledi.Mike Brown, geçtiğimiz hafta Sacramento Kings yenilgisinin ardından Towns'ı, yeterli efor ve aciliyet göstermemesi nedeniyle kamuoyu önünde sert şekilde eleştirmişti. Ayrıca bu sezon şu ana kadar 146 kişisel faul yapan Towns, ligin en çok faul yapan oyuncuları arasında yer alıyor.2024 yılında Julius Randle ve Donte DiVincenzo'nun Minnesota Timberwolves'a gönderildiği büyük takasla Knicks kadrosuna katılan Towns'ın, New York'taki geleceği belirsizliğini koruyor. Knicks'in sorunları devam eder ve şampiyonluk hedefleri boşa çıkarsa, Towns'ın kaderi franchise tarihindeki en kritik kararlardan biri olabilir.