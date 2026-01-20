20 Ocak
Kairat Almaty-Club Brugge
1-4
20 Ocak
Bodo/Glimt-M.City
3-1
20 Ocak
Kopenhag-SSC Napoli
1-1
20 Ocak
Villarreal-Ajax
1-2
20 Ocak
Real Madrid-AS Monaco
6-1
20 Ocak
Inter-Arsenal
1-3
20 Ocak
Tottenham-B. Dortmund
2-0
20 Ocak
Olympiakos-Leverkusen
2-0
20 Ocak
Sporting CP-PSG
2-1
20 Ocak
Preston North End-Hull City
0-3

Manchester City'de Rodri, Galatasaray'a karşı yok!

Manchester City'de kırmızı kart gören Rodri, Galatasaray maçında forma giyemeyecek.

calendar 20 Ocak 2026 22:08 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2026 22:15
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı.

Manchester City, Şampiyonlar Ligi 7. hafta maçında Norveç temsilcisi Bodo Glimt'e konuk olurken, İngiliz ekibinde Rodri kırmızı kart gördü. İspanyol orta saha oyuncusu, karşılaşmanın 62. dakikasında oyun dışı kaldı.

Bu kırmızı kartın ardından Rodri, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında oynanacak Galatasaray maçında cezalı duruma düştü.

Öte yandan İspanyol oyuncu Şampiyonlar Ligi kariyerinin ilk kırmızı kartını gördü.

Manchester City, 28 Ocak Çarşamba günü Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.

PERFORMANSI

Bu sezon Manchester City ile 14 maça çıkan Rodri, 1 gol kaydetti.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
