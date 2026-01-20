UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı.
Manchester City, Şampiyonlar Ligi 7. hafta maçında Norveç temsilcisi Bodo Glimt'e konuk olurken, İngiliz ekibinde Rodri kırmızı kart gördü. İspanyol orta saha oyuncusu, karşılaşmanın 62. dakikasında oyun dışı kaldı.
Bu kırmızı kartın ardından Rodri, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında oynanacak Galatasaray maçında cezalı duruma düştü.
Öte yandan İspanyol oyuncu Şampiyonlar Ligi kariyerinin ilk kırmızı kartını gördü.
Manchester City, 28 Ocak Çarşamba günü Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.
PERFORMANSI
Bu sezon Manchester City ile 14 maça çıkan Rodri, 1 gol kaydetti.
Manchester City'de Rodri, Galatasaray'a karşı yok!
Manchester City'de kırmızı kart gören Rodri, Galatasaray maçında forma giyemeyecek.
Galatasaray
