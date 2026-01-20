20 Ocak
Frankfurt yeni hoca arıyor; favori Rose

Dino Toppmöller'i çok gol yedikleri için görevden alan Eintracht Frankfurt, Marco Rose'de karar kıldı.

20 Ocak 2026 11:12
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Frankfurt yeni hoca arıyor; favori Rose
Eintracht Frankfurt, Dino Toppmöller'i takımın çok gol yemesi nedeniyle gönderdikten sonra yeni teknik direktör arayışlarına başladı.

Bild'de yer alan habere göre; Frankfurt, son olarak Leipzig'i çalıştıran Marco Rose isminde karar kıldı. Rose'nin de Frankfurt'un ilgisine sıcak baktığı ve hafta sonuna kadar bir anlaşmanın olabileceği vurgulandı.

Frankfurt Sportif Direktörü Markus Krösche'nin tüm opsiyonları açık tutmak istediği ve bu süreçte başka isimler için de nabız yoklanacağı kaydedildi.


KRÖSCHE: "BU KADAR GOL YEMEK KABUL EDİLEMEZ"

Frankfurt Sportif Direktörü Markus Krösche, Toppmöller'in ayrılığıyla ilgili olarak "Çok fazla gol yiyoruz, durum basit. Ligde 39 gol ile en çok gol yiyen takım biziz. Bu soruna rağmen takımın gelişiminden memnn değiliz. Teknik ekip, bu soruna bir türlü çözüm bulamadı. Ne yazık ki, takımın gelişimi yeni bir karar almaya bizi zorladı. Panik modunda değiliz. Gelişim için en doğrusunu yapacağız." açıklamasını yaptı.

MARCO ROSE'NİN KARİYERİ


Aktif futbol kariyerinde Hannover ve Mainz formaları giydikten sonra yine Mainz'da Thomas Tuchel ve Martin Schmidt'in yardımcısı olarak antrenörlük kariyerine başlayan Rose, artdından Lok Leipzig takımında 30 maç teknik direktörlük yaptı.

ARdından Salzburg'ta sırasıyla U16, U18, Genç Takım ve ardından as takımda teknik direktörlük yaptı. Salzburg'ta 114 maç ve 2.35 puan ortalaması onu Gladbach'a taşıdı. Gladbach'taki başarılı performansı sonrası Dortmund'a geçti ancak Dortmund'da beklentileri karşılayamadı.

Son olarak Leipzig'te çalışan ve Mart 2025'te görevinden ayrılan Rose, 124 maçta 1.85 ortalama yakaladı.

 

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.