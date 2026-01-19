Haber Tarihi: 19 Ocak 2026 18:11 - Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2026 18:13

UYAP UDF Güncelleme 2026: UDF Editör Nasıl Güncellenir?

2026 UYAP UDF Editör güncellemesi yayında! Yeni sürüm nasıl indirilir? UDF doküman açma sorunu ve e-imza hatası çözümü için güncel kurulum rehberi haberimizde.

UYAP UDF Güncelleme 2026: UDF Editör Nasıl Güncellenir?
Abone Ol
Türkiye'deki dijital yargı sisteminin temel taşı olan UYAP Doküman Editörü, 2026 yılına teknolojik altyapısını güçlendirerek girdi. Özellikle avukatların, noterlerin ve adliye personelinin kullandığı ".udf" uzantılı dosyaların oluşturulması ve imzalanması süreçlerinde yaşanan bazı teknik aksaklıklar, yayınlanan son yama ile giderildi.
UYAP UDF EDİTÖR NASIL GÜNCELLENİR? (ADIM ADIM)

Eski sürümü kullanan veya "dosya açılamadı" hatası alan kullanıcıların şu adımları izlemesi gerekiyor:

Hiçbir kurulum veya güncelleme yapmadan UDF dosyalarınızı anında görüntüleyin

SIK YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜMLERİ

UDF Dosyası Boş Görünüyor: Bu hata genellikle sürüm uyuşmazlığından kaynaklanır. 2026 güncellemesini yaparak bu sorunu giderebilirsiniz.

E-İmza Okunmuyor: Kart okuyucu sürücülerinizin (Akis, SafeNet vb.) güncel olduğundan emin olun ve Java paneli üzerinden "Security" ayarlarını kontrol edin.

Editör Donma Sorunu: Bilgisayarınızdaki geçici dosyaları temizleyin ve editör ayarlarından "Otomatik Kaydet" süresini optimize edin.

UDF'DEN PDF'YE DÖNÜŞTÜRME

Özellikle mobil cihazlarda veya sistem dışı paylaşımlarda UDF dosyalarını açmak zor olabildiğinden, kullanıcılar udfdenpdf.com.tr gibi yerli dönüştürme araçlarını veya editörün kendi içindeki "Farklı Kaydet" özelliğini kullanarak dosyalarını standart PDF formatına çevirebilirler.

Diğer Haberler

Aston Villa, Abraham için geldi! Beşiktaş Aston Villa, Abraham için geldi!
Beşiktaş'a Uduokhai'den kötü haber! Beşiktaş Beşiktaş'a Uduokhai'den kötü haber!
Malcom Bokele ve Heliton, Fenerbahçe maçında yoklar! Göztepe Malcom Bokele ve Heliton, Fenerbahçe maçında yoklar!
Fas Futbol Federasyonu yargıya gidiyor! Afrika Kupası Fas Futbol Federasyonu yargıya gidiyor!
Szymanski, Fenerbahçe'den ayrılıyor! Fenerbahçe Szymanski, Fenerbahçe'den ayrılıyor!
Çağdaş Atan: 'Bu golün benim için çok büyük bir anlamı yok' Konyaspor Çağdaş Atan: "Bu golün benim için çok büyük bir anlamı yok"
Girona, Stegen için anlaştı: Livakovic'in durumu ne olacak? Girona Girona, Stegen için anlaştı: Livakovic'in durumu ne olacak?
Atila Gerin: '2 puanı son saniyelerde kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz' Eyüpspor Atila Gerin: "2 puanı son saniyelerde kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz"
İbrahim Üzülmez: 'Oyuncularım sonuna kadar mücadele etti' Spor Toto 1. Lig İbrahim Üzülmez: "Oyuncularım sonuna kadar mücadele etti"
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Barcelona'ya şok: 100 milyonluk yetenek 6'ya gidiyor!
2
Benfica'dan Rafa Silva açıklaması!
3
Fenerbahçe'de N'Golo Kante toplantısı!
4
Senegal'de büyük şüphe; Ismail Jakobs'tan iddia
5
Beşiktaş'tan sürpriz transfer hamlesi!
6
Galatasaray'da altyapı krizi
7
Beşiktaş'ta Demir Ege'nin alternatifi Maestro!

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.