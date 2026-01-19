Haber Tarihi: 19 Ocak 2026 18:11 -
UYAP UDF Güncelleme 2026: UDF Editör Nasıl Güncellenir?
2026 UYAP UDF Editör güncellemesi yayında! Yeni sürüm nasıl indirilir? UDF doküman açma sorunu ve e-imza hatası çözümü için güncel kurulum rehberi haberimizde.
Türkiye'deki dijital yargı sisteminin temel taşı olan UYAP Doküman Editörü, 2026 yılına teknolojik altyapısını güçlendirerek girdi. Özellikle avukatların, noterlerin ve adliye personelinin kullandığı ".udf" uzantılı dosyaların oluşturulması ve imzalanması süreçlerinde yaşanan bazı teknik aksaklıklar, yayınlanan son yama ile giderildi.
UYAP UDF EDİTÖR NASIL GÜNCELLENİR? (ADIM ADIM)
Eski sürümü kullanan veya "dosya açılamadı" hatası alan kullanıcıların şu adımları izlemesi gerekiyor:Hiçbir kurulum veya güncelleme yapmadan UDF dosyalarınızı anında görüntüleyinSIK YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜMLERİ
UDF Dosyası Boş Görünüyor: Bu hata genellikle sürüm uyuşmazlığından kaynaklanır. 2026 güncellemesini yaparak bu sorunu giderebilirsiniz.E-İmza Okunmuyor: Kart okuyucu sürücülerinizin (Akis, SafeNet vb.) güncel olduğundan emin olun ve Java paneli üzerinden "Security" ayarlarını kontrol edin.Editör Donma Sorunu: Bilgisayarınızdaki geçici dosyaları temizleyin ve editör ayarlarından "Otomatik Kaydet" süresini optimize edin.UDF'DEN PDF'YE DÖNÜŞTÜRME
Özellikle mobil cihazlarda veya sistem dışı paylaşımlarda UDF dosyalarını açmak zor olabildiğinden, kullanıcılar udfdenpdf.com.tr gibi yerli dönüştürme araçlarını veya editörün kendi içindeki "Farklı Kaydet" özelliğini kullanarak dosyalarını standart PDF formatına çevirebilirler.
