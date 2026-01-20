Alexander Sörloth'tan transfer ve Okan Buruk yanıtı!

Atletico Madrid'in Norveçli golcüsü Alexander Sörloth, Galatasaray ile oynayacakları karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
"BİREYSEL PERFORMANSIMDAN MEMNUNUM"
Son 4 resmi maçta 3 gol kaydetmesiyle ilgili konuşan Alexander Sörloth, "Bu bir takım oyunu. Bireysel performansımdan memnunum. Bu şekilde devam etmek istiyorum. Daha fazla oynamak istiyorum." dedi.
"İLK 8'DE YER ALMAK İSTİYORUZ"
Galatasaray ile oynayacakları maçın önemine vurgu yapan 30 yaşındaki santrfor, "İlk 8'de yer almak istiyoruz. Bu yüzden yarın alacağımız galibiyet çok önemli. Bir sonraki tura direkt yükselmek istiyoruz." diye konuştu.
"ATLETICO MADRID'DE DEVAM ETMEK İSTİYORUM"
Atletico Madrid'deki geleceğine değinen Sörloth, "Burada olmak istiyorum. Burada mücadele etmek istiyorum. Atletico Madrid'de çok mutluyum. Burada devam etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.
TÜRKİYE İÇİN İTİRAF
Türkiye'de oynadığını hatırlatan Sörloth, "Stadyumlarda çok fazla ses çıkıyor. Taraftarlar, çok çılgın. İnsanlar futbola aşk duyuyor. Futbolu seven oyuncular, bu tarz deplasmanlarda oynamaktan mutluluk duyar. Burada oynamayı çok seviyorum. Atmosfer çok iyi. Maçı heyecanla bekliyorum. Galatasaray'ın çok etkileyici oyuncuları var. Sadece bir oyuncu üzerine konuşmadık. Yarın zorlu bir maç olacak." şeklinde görüş belirtti.
OKAN BURUK AÇIKLAMASI
Norveçli santrfor, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un "Sörloth, performans olarak Erling Haaland'ı geride bıraktı." sözlerine karşılık, "Kendinizle ilgili böyle şeyler duymak güzel. Okan Buruk, çok iyi bir teknik direktör. Kendisine teşekkür ediyorum." diyerek sözlerini tamamladı.