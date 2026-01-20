Golden State Warriors forması giyen Jimmy Butler, Miami Heat karşısında alınan 135-112'lik galibiyette yaşadığı sağ diz ön çapraz bağ (ACL) yırtığı nedeniyle sezonu kapattı.ESPN'den Shams Charania'nın aktardığı bilgilere göre, Butler'ın yaşadığı bu ciddi sakatlık, Warriors organizasyonunun geleceğine dair planları da doğrudan etkileyebilecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor.Butler'ın sakatlığı, karşılaşmanın üçüncü çeyreğinde bitime 7 dakika 41 saniye kala meydana geldi. Tecrübeli kanat oyuncusu, pota altında bir giriş pasını yakalamak için sıçradığı sırada Miami Heat guardı Davion Mitchell ile çarpıştı. Yere iniş anında sağ dizinin dönmesiyle birlikte Butler büyük bir acı içinde parkede kaldı.Chase Center'daki sessizlik dikkat çekerken, Butler birkaç dakika boyunca yerde kaldı. Takım arkadaşları şaşkınlık içinde etrafını sardı. Ardından ayağa kaldırılan Butler, sağ bacağına yük veremeden yavaş adımlarla soyunma odasına götürüldü. Bu sırada yakınındaki hakemlerle şakalaşarak iki serbest atış hakkı olması gerektiğini söylemesi dikkat çekti.Jimmy Butler, maçın ardından sağ dizine MR çekilmesi için salondan ayrıldı. ESPN kaynaklarına göre yapılan MR sonucunda Butler'ın sağ diz ön çapraz bağının koptuğu kesinleşti. Bu haber, Warriors cephesinde büyük bir yıkım yarattı. Başantrenör Steve Kerr, Butler'ın durumu netleşmeden önce takımda hâkim olan ruh hâlini "endişeli" ve "moral olarak çökmüş" sözleriyle tanımlamıştı.Bu sakatlık, Warriors'ın form grafiğini yukarı çektiği bir dönemde geldi. Golden State, 25-19'luk derecesiyle son 16 maçının 12'sini kazanarak sıralamada yeniden yükselişe geçmişti. Bu çıkışta Butler'ın son dönemdeki performansı önemli rol oynamıştı.36 yaşındaki Butler, Ocak ayına 21.3 sayı ortalaması ve yüzde 53 saha içi isabetiyle girmişti. Miami Heat karşısında sakatlanmadan önce ise 21 dakikada 17 sayı üretmişti.Butler, Şubat 2025'te Miami Heat'ten Golden State Warriors'a takas edilmiş ve bu transferin tamamlanabilmesi için iki yıl, 111 milyon dolarlık bir kontrat uzatmasına imza atmıştı.Warriors'taki ilk haftalarında takımı draft piyangosu hattından çıkararak ciddi bir playoff tehdidine dönüştüren Butler, Mayıs ayında takımın playofflarda ikinci tura yükselmesinde kilit rol oynamıştı. Bu süreç, Stephen Curry liderliğindeki çekirdeğin hâlâ bir şampiyonluk koşusu yapabileceğine dair kulüp içinde önemli bir inanç oluşturmuştu.Bu sezon takım genelinde yaşanan dalgalanmalara rağmen Butler, Curry'nin en güvenilir partneri olarak istikrarlı bir performans sergiledi. 44 maçın 38'inde forma giyen Butler, maç başına 20.0 sayı, 5.6 ribaund ve 4.9 asist ortalamalarıyla oynadı ve Warriors'ın son 12-4'lük serisinde seviyesini daha da yükseltti.Ancak Butler'ın sezonu kapatmasıyla birlikte Warriors büyük bir boşlukla karşı karşıya kaldı. 5 Şubat takas son tarihi öncesinde hâlihazırda takviye arayışında olan Golden State, yaşlanan çekirdeğiyle birlikte mevcut planlarını yeniden gözden geçirmek zorunda kalacak.Jimmy Butler bu sezon 54.1 milyon dolar, kontratının son yılı olan gelecek sezon ise 56.8 milyon dolar kazanacak.