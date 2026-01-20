Gençlerbirliği yönetiminde görev dağılımı yapıldı

Gençlerbirliği Kulübü Yönetim Kurulu'nda görev dağılımı gerçekleştirildi.



Kulübün açıklamasına göre 17 Ocak Cumartesi günkü olağanüstü genel kurulda göreve getirilen Haydar Arda Çakmak başkanlığındaki yeni yönetim, ilk toplantısını Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde yaptı.



Başkent temsilcisinin yönetim kurulunda görev dağılımı şöyle oluştu:

Haydar Arda Çakmak: BaşkanAdnan Duman: Başkan vekiliAhmet Turgut: Başkan yardımcısıArif Ölmez: Başkan yardımcısıHakan Kaynar: Genel SekreterMehmet Şanal: Basın sözcüsüZekai Arslan: SaymanHarun Erol: Futbol şube sorumlusuAhmet Orkun Taştan: Tesisten sorumlu asbaşkanSeçkin Altınel: Mali işlerden sorumlu asbaşkanGün Emre İçer: TFF ile ilişkilerden sorumlu asbaşkanTolga Arslan: Altyapıdan sorumlu yönetim kurulu üyesiMetin Türeli: Stadyumdan sorumlu asbaşkanBahri Kavak: Gelir getirici faaliyetlerden sorumlu asbaşkanHüseyin Şen: Kamu kurumları ile ilişkilerden sorumlu asbaşkanİbrahim Ethem Koşar: Kamu kurumları ile ilişkilerden sorumlu asbaşkanAli Osman Avşar: TFF ile ilişkilerden sorumlu asbaşkanMehmet Doğru: Reklam ve sponsorluklardan sorumlu asbaşkanSevder Oyman: Bütçe disiplininden sorumlu asbaşkanNilüfer Bircan: Amatör branşlardan sorumlu yönetim kurulu üyesiEvren Han: Taraftarlar ile ilişkilerden sorumlu yönetim kurulu üyesiErtuğrul Beray Ardıç: Altyapıdan sorumlu yönetim kurulu üyesiMurat Kahramaner: Stadyumdan sorumlu yönetim kurulu üyesiRıfat Songür: Reklam ve sponsorluklardan sorumlu yönetim kurulu üyesiHaluk Kara: Futbol şube sorumlusu asbaşkan