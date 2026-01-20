20 Ocak
Kairat Almaty-Club Brugge
1-4
20 Ocak
Bodo/Glimt-M.City
3-1
20 Ocak
Kopenhag-SSC Napoli
1-1
20 Ocak
Villarreal-Ajax
1-2
20 Ocak
Real Madrid-AS Monaco
6-1
20 Ocak
Inter-Arsenal
1-3
20 Ocak
Tottenham-B. Dortmund
2-0
20 Ocak
Olympiakos-Leverkusen
2-0
20 Ocak
Sporting CP-PSG
2-1
20 Ocak
Preston North End-Hull City
0-3

Gençlerbirliği yönetiminde görev dağılımı yapıldı

Gençlerbirliği Kulübü Yönetim Kurulu'nda görev dağılımı yapıldı.

calendar 20 Ocak 2026 23:00
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Gençlerbirliği yönetiminde görev dağılımı yapıldı
Gençlerbirliği Kulübü Yönetim Kurulu'nda görev dağılımı gerçekleştirildi. 

Kulübün açıklamasına göre 17 Ocak Cumartesi günkü olağanüstü genel kurulda göreve getirilen Haydar Arda Çakmak başkanlığındaki yeni yönetim, ilk toplantısını Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde yaptı.

Başkent temsilcisinin yönetim kurulunda görev dağılımı şöyle oluştu:



Haydar Arda Çakmak: Başkan

Adnan Duman: Başkan vekili

Ahmet Turgut: Başkan yardımcısı

Arif Ölmez: Başkan yardımcısı

Hakan Kaynar: Genel Sekreter

Mehmet Şanal: Basın sözcüsü

Zekai Arslan: Sayman

Harun Erol: Futbol şube sorumlusu

Ahmet Orkun Taştan: Tesisten sorumlu asbaşkan

Seçkin Altınel: Mali işlerden sorumlu asbaşkan

Gün Emre İçer: TFF ile ilişkilerden sorumlu asbaşkan

Tolga Arslan: Altyapıdan sorumlu yönetim kurulu üyesi

Metin Türeli: Stadyumdan sorumlu asbaşkan

Bahri Kavak: Gelir getirici faaliyetlerden sorumlu asbaşkan

Hüseyin Şen: Kamu kurumları ile ilişkilerden sorumlu asbaşkan

İbrahim Ethem Koşar: Kamu kurumları ile ilişkilerden sorumlu asbaşkan

Ali Osman Avşar: TFF ile ilişkilerden sorumlu asbaşkan

Mehmet Doğru: Reklam ve sponsorluklardan sorumlu asbaşkan

Sevder Oyman: Bütçe disiplininden sorumlu asbaşkan

Nilüfer Bircan: Amatör branşlardan sorumlu yönetim kurulu üyesi

Evren Han: Taraftarlar ile ilişkilerden sorumlu yönetim kurulu üyesi

Ertuğrul Beray Ardıç: Altyapıdan sorumlu yönetim kurulu üyesi

Murat Kahramaner: Stadyumdan sorumlu yönetim kurulu üyesi

Rıfat Songür: Reklam ve sponsorluklardan sorumlu yönetim kurulu üyesi

Haluk Kara: Futbol şube sorumlusu asbaşkan

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
