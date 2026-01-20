Gençlerbirliği yönetiminde görev dağılımı yapıldı

Gençlerbirliği Kulübü Yönetim Kurulu'nda görev dağılımı gerçekleştirildi.
Kulübün açıklamasına göre 17 Ocak Cumartesi günkü olağanüstü genel kurulda göreve getirilen Haydar Arda Çakmak başkanlığındaki yeni yönetim, ilk toplantısını Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde yaptı.
Başkent temsilcisinin yönetim kurulunda görev dağılımı şöyle oluştu:
Haydar Arda Çakmak: Başkan
Adnan Duman: Başkan vekili
Ahmet Turgut: Başkan yardımcısı
Arif Ölmez: Başkan yardımcısı
Hakan Kaynar: Genel Sekreter
Mehmet Şanal: Basın sözcüsü
Zekai Arslan: Sayman
Harun Erol: Futbol şube sorumlusu
Ahmet Orkun Taştan: Tesisten sorumlu asbaşkan
Seçkin Altınel: Mali işlerden sorumlu asbaşkan
Gün Emre İçer: TFF ile ilişkilerden sorumlu asbaşkan
Tolga Arslan: Altyapıdan sorumlu yönetim kurulu üyesi
Metin Türeli: Stadyumdan sorumlu asbaşkan
Bahri Kavak: Gelir getirici faaliyetlerden sorumlu asbaşkan
Hüseyin Şen: Kamu kurumları ile ilişkilerden sorumlu asbaşkan
İbrahim Ethem Koşar: Kamu kurumları ile ilişkilerden sorumlu asbaşkan
Ali Osman Avşar: TFF ile ilişkilerden sorumlu asbaşkan
Mehmet Doğru: Reklam ve sponsorluklardan sorumlu asbaşkan
Sevder Oyman: Bütçe disiplininden sorumlu asbaşkan
Nilüfer Bircan: Amatör branşlardan sorumlu yönetim kurulu üyesi
Evren Han: Taraftarlar ile ilişkilerden sorumlu yönetim kurulu üyesi
Ertuğrul Beray Ardıç: Altyapıdan sorumlu yönetim kurulu üyesi
Murat Kahramaner: Stadyumdan sorumlu yönetim kurulu üyesi
Rıfat Songür: Reklam ve sponsorluklardan sorumlu yönetim kurulu üyesi
Haluk Kara: Futbol şube sorumlusu asbaşkan