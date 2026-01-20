20 Ocak
Kairat Almaty-Club Brugge
1-4
20 Ocak
Bodo/Glimt-M.City
3-1
20 Ocak
Kopenhag-SSC Napoli
1-1
20 Ocak
Villarreal-Ajax
1-2
20 Ocak
Real Madrid-AS Monaco
6-1
20 Ocak
Inter-Arsenal
1-3
20 Ocak
Tottenham-B. Dortmund
2-0
20 Ocak
Olympiakos-Leverkusen
2-0
20 Ocak
Sporting CP-PSG
2-1
20 Ocak
Preston North End-Hull City
0-3

Club Brugge, Kairat Almaty deplasmanında zorlanmadı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. hafta maçında Club Brugge, deplasmanda Kairat Almaty'yi 4-1 mağlup etti.

calendar 20 Ocak 2026 20:30
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Club Brugge, Kairat Almaty deplasmanında zorlanmadı!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. hafta maçında Club Brugge, Kairat Almaty'ye konuk oldu. 

Astana Arena'daki mücadeleyi konuk ekip Club Brugge, 4-1'lk skorla kazandı.

Club Brugge'ye galibiyeti getiren golleri, 32. dakikada Aleksandar Stankovic, 38. dakikada Hans Vanaken, 74. dakikada Romeo Vermant ve 84. dakikada Brandon Mechele kaydetti.

Kairat Almaty'nin tek golünü ise 90+2. dakikada Adilet Sadybekov attı.

Bu sonucun ardından Club Brugge puanını 7'ye yükseltti. Kairat Almaty, 1 puanda kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının son maçında Club Brugge, Marsilya'yı konuk edecek. Kairat Almaty, Arsenal deplasmanına gidecek.

 Reklam 
