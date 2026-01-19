İstanbul Vapur Seferleri Bugün İptal mi? 19 Ocak 2026

İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran lodos, sabah saatlerinde fırtınaya dönüştü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Marmara Denizi'ndeki dalga boyunun yükselmesi, güvenli seyir imkanını ortadan kaldırdı. "Bugün vapurlar çalışıyor mu?" sorusunu soran binlerce yolcu için Şehir Hatları ve İDO'dan art arda iptal açıklamaları geldi. İşte 19 Ocak pazartesi günü ulaşıma kapatılan o hatlar...

19 Ocak Hangi Seferler İptal? (Şehir Hatları Listesi)

Şu an için hatların tamamı değil, belirli iskele uğramaları iptal edilmiştir:

Bostancı-Moda-Kabataş Hattı: Seferlerin Moda uğraması yapılmayacaktır.

Çengelköy-Kuzguncuk-Beşiktaş-Kabataş Hattı: Seferlerin Kuzguncuk uğraması yapılmayacaktır.

Diğer hatlarda seferler planlandığı gibi devam etmekte olup, hava koşullarının seyrine göre anlık değişiklikler yaşanabilir.

Şehirler arası deniz ulaşımında da fırtına nedeniyle kontak kapatıldı:

İDO: Pendik-Yalova, Bursa-Armutlu-Yenikapı-Kadıköy ve Yalova-Yenikapı hatlarındaki karşılıklı birçok sefer (özellikle saat 10.00 ile 15.00 arasındakiler) iptal edildi.

BUDO: Mudanya-Eminönü/Sirkeci ve Mudanya-Armutlu hatlarında sabah saatlerinden itibaren planlanan 8 ana seferin yapılamayacağı bildirildi.

Deniz ulaşımındaki bu geniş çaplı iptaller nedeniyle Marmaray, Metrobüs ve metro hatlarında yoğunluk yaşanması bekleniyor. İstanbul Valiliği ve İBB yetkilileri, vatandaşların yola çıkmadan önce Şehir Hatları mobil uygulamasını veya resmi internet sitelerini kontrol etmelerini, acil ulaşım için raylı sistemleri tercih etmelerini öneriyor.