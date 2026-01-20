Ankaragücü Kulübü yeni başkanını seçti!

Nesine 2. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nün olağanüstü genel kurulunda başkanlığa İlhami Alparslan seçildi.



Başkent ekibinin genel kurulu, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.



Divan başkanlığını MKE Ankaragücü Onursal Başkanı Mehmet Yiğiner'in yaptığı genel kurulda, yönetim ve denetim kurulu raporları ibra edilirken, tahmini bütçeler de onaylandı.

Genel kurulda başkanlık için tek aday olarak seçime giren İlhami Alparslan ve yönetimi, delegelerin aldığı karar sonucunda açık oylama ve oy çokluğuyla göreve seçildi.MKE Ankaragücü'nün yeni başkanı İlhami Alparslan, genel kurulda yaptığı konuşmada, takımın üzerinde taşıdığı armanın milli mücadelenin ruhunu, fedakarlığını ve dayanışmasını taşıdığını belirterek,diye konuştu.Bu köklü kulübün geçmişte olduğu gibi gelecekte de kendi evlatlarıyla büyümeye devam edeceğini vurgulayan Alparslan, şunları kaydetti:MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı İlhami Alparslan'ın yeni yönetiminde şu isimler yer aldı:Necip Yıldırım, Onur Ballı, Fırat Aslanbaş, Muhammed Halidi, Gürsel Uzunca, Mustafa Özel, İbrahim Demir, Sebahattin Güngör, Onur Özcan, Hasan Basri İzol, Coşkun Keklik, Ömer Osman Yanık, Emre Arslan, Yaşar Kale, Mehmet Can Yavuz, Sercan Yetkinşekerci, Rahmi Karakurt, Muammer Polat, Gencay Malkoç, Mustafa Soğukoluk.