Voleybol derbisinde kazanan Fenerbahçe Medicana!

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 17. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe Medicana karşı karşıya geldi.
Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan mücadeleyi sarı lacivertliler 3-1'lik skorla kazandı.
Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol
Hakemler: Mehmet Gül, Orhan Sakın
Beşiktaş: İdil Başcan, Zeynep Demirel, Szczurovska, Kurilo, Meliushkyna, Buket Gülübay (Selin Adalı, Yasemin Özel, Buse Kayacan, Merve Tanıl, Leyva, Ceren Domaç)
Fenerbahçe Medicana: Cristina, Fatma Beyaz, Orro, Fedorovtseva, Aslı Kalaç,Melissa Vargas (Gizem Örge, Bedart, Sude Hacımustafaoğlu, Arelya Karasoy, Korneluk)
Setler: 14-25, 18-25, 25-21, 19-25
Süre: 112 dakika (22, 31, 29, 30)