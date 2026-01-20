20 Ocak
Kairat Almaty-Club Brugge
1-4
20 Ocak
Bodo/Glimt-M.City
3-1
20 Ocak
Kopenhag-SSC Napoli
1-1
20 Ocak
Villarreal-Ajax
1-2
20 Ocak
Real Madrid-AS Monaco
6-1
20 Ocak
Inter-Arsenal
1-3
20 Ocak
Tottenham-B. Dortmund
2-0
20 Ocak
Olympiakos-Leverkusen
2-0
20 Ocak
Sporting CP-PSG
2-1
20 Ocak
Preston North End-Hull City
0-3

Voleybol derbisinde kazanan Fenerbahçe Medicana!

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 17. haftasında Fenerbahçe Medicana, deplasmanda Beşiktaş'ı 3-1 yendi.

20 Ocak 2026
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Voleybol derbisinde kazanan Fenerbahçe Medicana!
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 17. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe Medicana karşı karşıya geldi.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan mücadeleyi sarı lacivertliler 3-1'lik skorla kazandı.


Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Mehmet Gül, Orhan Sakın

Beşiktaş: İdil Başcan, Zeynep Demirel, Szczurovska, Kurilo, Meliushkyna, Buket Gülübay (Selin Adalı, Yasemin Özel, Buse Kayacan, Merve Tanıl, Leyva, Ceren Domaç)

Fenerbahçe Medicana: Cristina, Fatma Beyaz, Orro, Fedorovtseva, Aslı Kalaç,Melissa Vargas (Gizem Örge, Bedart, Sude Hacımustafaoğlu, Arelya Karasoy, Korneluk)

Setler: 14-25, 18-25, 25-21, 19-25

Süre: 112 dakika (22, 31, 29, 30)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
