Victor Nelsson: 'Hata yaptım ama futbol böyle'

Victor Nelsson: "Birkaç hata yaptım ama futbol böyledir. Hepimiz hata yaparız. Güçlü bir oyuncu olan Jamie Vardy'ye karşı iyi bir maç çıkardığım için mutluyum." pic.twitter.com/CEQiFuodGw https://t.co/2yCCiWbmM3



— Sporx (@sporx) January 20, 2026