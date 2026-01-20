Victor Nelsson: 'Hata yaptım ama futbol böyle'

Hellas Verona forması giyen Victor Nelsson, 0-0 biten Cremonese maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Son dönemde hatalarıyla dikkat çeken Nelsson, Cremonese karşısında başarılı bir performans ortaya koydu ve maçın oyuncusu ödülünün sahibi oldu.
Danimarkalı savunma oyuncusu, Cremonese maçının ardından, "Birkaç hata yaptım ama futbol böyledir. Hepimiz hata yaparız. Güçlü bir oyuncu olan Jamie Vardy'ye karşı iyi bir maç çıkardığım için mutluyum." dedi.
Victor Nelsson, "Zor bir sahada 1 puan kazandık. Şimdi bir arada kalmalı ve doğru zihniyetle doğru şekilde çalışmalarımıza devam etmeliyiz." diye konuştu.
Galatasaray'dan Hellas Verona'ya satın alma opsiyonuyla kiralanan 27 yaşındaki stoper, İtalyan ekibinde bu sezon 21 maçta süre buldu.
Son dönemde hatalarıyla dikkat çeken Nelsson, Cremonese karşısında başarılı bir performans ortaya koydu ve maçın oyuncusu ödülünün sahibi oldu.
Danimarkalı savunma oyuncusu, Cremonese maçının ardından, "Birkaç hata yaptım ama futbol böyledir. Hepimiz hata yaparız. Güçlü bir oyuncu olan Jamie Vardy'ye karşı iyi bir maç çıkardığım için mutluyum." dedi.
Victor Nelsson, "Zor bir sahada 1 puan kazandık. Şimdi bir arada kalmalı ve doğru zihniyetle doğru şekilde çalışmalarımıza devam etmeliyiz." diye konuştu.
Galatasaray'dan Hellas Verona'ya satın alma opsiyonuyla kiralanan 27 yaşındaki stoper, İtalyan ekibinde bu sezon 21 maçta süre buldu.
Victor Nelsson: "Birkaç hata yaptım ama futbol böyledir. Hepimiz hata yaparız. Güçlü bir oyuncu olan Jamie Vardy'ye karşı iyi bir maç çıkardığım için mutluyum." pic.twitter.com/CEQiFuodGw https://t.co/2yCCiWbmM3
— Sporx (@sporx) January 20, 2026