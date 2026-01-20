20 Ocak
Victor Nelsson: "Hata yaptım ama futbol böyle"

Hellas Verona forması giyen Victor Nelsson, 0-0 biten ve maçın oyuncusu seçildiği Cremonese maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Hellas Verona forması giyen Victor Nelsson, 0-0 biten Cremonese maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Son dönemde hatalarıyla dikkat çeken Nelsson, Cremonese karşısında başarılı bir performans ortaya koydu ve maçın oyuncusu ödülünün sahibi oldu.

Danimarkalı savunma oyuncusu, Cremonese maçının ardından, "Birkaç hata yaptım ama futbol böyledir. Hepimiz hata yaparız. Güçlü bir oyuncu olan Jamie Vardy'ye karşı iyi bir maç çıkardığım için mutluyum." dedi.


Victor Nelsson, "Zor bir sahada 1 puan kazandık. Şimdi bir arada kalmalı ve doğru zihniyetle doğru şekilde çalışmalarımıza devam etmeliyiz." diye konuştu.

Galatasaray'dan Hellas Verona'ya satın alma opsiyonuyla kiralanan 27 yaşındaki stoper, İtalyan ekibinde bu sezon 21 maçta süre buldu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
