Haber Tarihi: 20 Ocak 2026 17:51 - Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2026 17:51

Beşiktaş Bankalar Birliğinden Çıktı mı? 2026

Beşiktaş Bankalar Birliği anlaşmasından ayrıldı mı? 2026 Ocak ayı itibarıyla Beşiktaş'ın banka borçlarındaki son durum, yapılan dev ödemeler ve finansal özgürlük planı haberimizde.

Beşiktaş Bankalar Birliğinden Çıktı mı? 2026
Abone Ol
Beşiktaş JK, 2021 yılında girdiği ve kulüp gelirlerinin büyük bir kısmının doğrudan bankalara aktarıldığı "Bankalar Birliği Yapılandırma Anlaşması"ndan çıkmak için son iki yıldır yoğun bir mesai harcıyor. Trabzonspor'un borçlarını tamamen kapatarak anlaşmadan ayrılmasının ardından, Beşiktaş yönetimi de benzer bir stratejiyle finansal özgürlük için düğmeye basmıştı.
BEŞİKTAŞ BANKALAR BİRLİĞİ ANLAŞMASINDAN AYRILDI MI?
20 Ocak 2026 itibarıyla Beşiktaş, Bankalar Birliği anlaşmasından henüz tamamen ayrılmamıştır ancak borç miktarını kritik bir seviyeye indirmeyi başarmıştır. 2025 yılında gerçekleştirilen ve sermayeyi 1,2 milyar TL'den 6 milyar TL'ye çıkaran dev bedelli sermaye artırımından elde edilen gelirin yaklaşık %97,63'ü (6,1 milyar TL'nin üzerindeki bir tutar) doğrudan banka borçlarının tasfiyesi için kullanıldı. Bu hamle ile borcun çok büyük bir kısmı kapatıldı ve kulüp üzerindeki ağır faiz yükü önemli ölçüde azaltıldı.

BORÇ ÖDEME SÜRECİNDE SON DURUM
2025 Ödemeleri: Kulüp, geçtiğimiz yıl içerisinde KAP'a yaptığı bildirimlerle toplamda yaklaşık 1,3 milyar TL ve ardından sermaye artırımıyla birlikte 4,3 milyar TL bandında anapara ve faiz ödemesi gerçekleştirerek konsorsiyum kredilerini minimize etti.

Faiz Yükü: Yapılan bu ödemelerden önce günlük yaklaşık 125 bin Euro olan faiz yükünün, borçların büyük kısmının kapanmasıyla birlikte oldukça düşük seviyelere çekildiği belirtiliyor.

Finansal Özgürlük Hedefi: Yönetim, 2026 yılı içerisinde Dikilitaş Projesi ve diğer gayrimenkul projelerinden gelecek ek kaynaklarla, kalan borç bakiyesini sıfırlayarak anlaşmadan resmen çıkmayı hedefliyor.

BANKALAR BİRLİĞİNDEN ÇIKMANIN ÖNEMİ NEDİR?
Beşiktaş için bu anlaşmadan çıkmak şu anlamlara geliyor:

Gelirlere Tam Erişim: Yayın hakları, stat gelirleri ve sponsorluk kazançlarının yarısı artık doğrudan bankalara gitmeyecek, kulübün kasasında kalacak.

Transfer Limitleri: TFF tarafından uygulanan harcama limitlerinde ciddi bir esneklik sağlanacak.


Hisse Rehni: Temlikli olan kulüp hisseleri ve taşınmazlar üzerindeki ipotekler kaldırılacak.

YÖNETİMİN AÇIKLAMALARI
Beşiktaş yönetimi, "Mali disiplinden taviz vermeden finansal özgürlüğü kazanacağız" vurgusu yaparken, kulübün net borcunun enflasyon muhasebesi ve yapılan ödemelerle birlikte yönetilebilir bir seviyeye geldiğini ifade ediyor. 2026 yılı sonuna kadar hedeflenen projelerin tamamlanmasıyla, Beşiktaş'ın Bankalar Birliği defterini tamamen kapatması bekleniyor.

Diğer Haberler

Fenerbahçe'den sürpriz hamle: Omar Marmoush Fenerbahçe Fenerbahçe'den sürpriz hamle: Omar Marmoush
Ya İlkay oynayacak ya Yunus Galatasaray Ya İlkay oynayacak ya Yunus
Victor Osimhen rekor için sahada Galatasaray Victor Osimhen rekor için sahada
Beşiktaş'ta mutlu son: Emmanuel Agbadou Beşiktaş Beşiktaş'ta mutlu son: Emmanuel Agbadou
Fenerbahçe'de N'Golo Kante transferinde son durum Fenerbahçe Fenerbahçe'de N'Golo Kante transferinde son durum
Galatasaray - Atletico Madrid: Muhtemel 11'ler Galatasaray Galatasaray - Atletico Madrid: Muhtemel 11'ler
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları! Şampiyonlar Ligi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları!
Senegal Milli Takımı, Dakar'da şampiyonluk turu attı Milli Takım Senegal Milli Takımı, Dakar'da şampiyonluk turu attı
Ajax, Villarreal'i son dakikalarda yıktı! Villarreal Ajax, Villarreal'i son dakikalarda yıktı!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Lukaku'nun menajerinden Beşiktaş için transfer yanıtı!
2
Jose Mourinho'dan Rafa Silva açıklaması!
3
Arda Güler asist yaptı, Real Madrid farklı kazandı!
4
Pep Guardiola'dan Galatasaray maçı için açıklama!
5
Diego Simeone'den Galatasaray itirafı!
6
Aston Villa'da Boubacar Kamara sezonu kapattı!
7
Alexander Sörloth'tan transfer ve Okan Buruk yanıtı!

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.