Beşiktaş Bankalar Birliğinden Çıktı mı? 2026

Beşiktaş JK, 2021 yılında girdiği ve kulüp gelirlerinin büyük bir kısmının doğrudan bankalara aktarıldığı "Bankalar Birliği Yapılandırma Anlaşması"ndan çıkmak için son iki yıldır yoğun bir mesai harcıyor. Trabzonspor'un borçlarını tamamen kapatarak anlaşmadan ayrılmasının ardından, Beşiktaş yönetimi de benzer bir stratejiyle finansal özgürlük için düğmeye basmıştı.

20 Ocak 2026 itibarıyla Beşiktaş, Bankalar Birliği anlaşmasından henüz tamamen ayrılmamıştır ancak borç miktarını kritik bir seviyeye indirmeyi başarmıştır. 2025 yılında gerçekleştirilen ve sermayeyi 1,2 milyar TL'den 6 milyar TL'ye çıkaran dev bedelli sermaye artırımından elde edilen gelirin yaklaşık %97,63'ü (6,1 milyar TL'nin üzerindeki bir tutar) doğrudan banka borçlarının tasfiyesi için kullanıldı. Bu hamle ile borcun çok büyük bir kısmı kapatıldı ve kulüp üzerindeki ağır faiz yükü önemli ölçüde azaltıldı.

2025 Ödemeleri: Kulüp, geçtiğimiz yıl içerisinde KAP'a yaptığı bildirimlerle toplamda yaklaşık 1,3 milyar TL ve ardından sermaye artırımıyla birlikte 4,3 milyar TL bandında anapara ve faiz ödemesi gerçekleştirerek konsorsiyum kredilerini minimize etti.

Faiz Yükü: Yapılan bu ödemelerden önce günlük yaklaşık 125 bin Euro olan faiz yükünün, borçların büyük kısmının kapanmasıyla birlikte oldukça düşük seviyelere çekildiği belirtiliyor.

Finansal Özgürlük Hedefi: Yönetim, 2026 yılı içerisinde Dikilitaş Projesi ve diğer gayrimenkul projelerinden gelecek ek kaynaklarla, kalan borç bakiyesini sıfırlayarak anlaşmadan resmen çıkmayı hedefliyor.

Beşiktaş için bu anlaşmadan çıkmak şu anlamlara geliyor:

Gelirlere Tam Erişim: Yayın hakları, stat gelirleri ve sponsorluk kazançlarının yarısı artık doğrudan bankalara gitmeyecek, kulübün kasasında kalacak.

Transfer Limitleri: TFF tarafından uygulanan harcama limitlerinde ciddi bir esneklik sağlanacak.

Hisse Rehni: Temlikli olan kulüp hisseleri ve taşınmazlar üzerindeki ipotekler kaldırılacak.

Beşiktaş yönetimi, "Mali disiplinden taviz vermeden finansal özgürlüğü kazanacağız" vurgusu yaparken, kulübün net borcunun enflasyon muhasebesi ve yapılan ödemelerle birlikte yönetilebilir bir seviyeye geldiğini ifade ediyor. 2026 yılı sonuna kadar hedeflenen projelerin tamamlanmasıyla, Beşiktaş'ın Bankalar Birliği defterini tamamen kapatması bekleniyor.