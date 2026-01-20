20 Ocak
Kairat Almaty-Club Brugge
18:30
20 Ocak
Bodo/Glimt-M.City
20:45
20 Ocak
Kopenhag-SSC Napoli
23:00
20 Ocak
Villarreal-Ajax
23:00
20 Ocak
Real Madrid-AS Monaco
23:00
20 Ocak
Inter-Arsenal
23:00
20 Ocak
Tottenham-B. Dortmund
23:00
20 Ocak
Olympiakos-Leverkusen
23:00
20 Ocak
Sporting CP-PSG
23:00
20 Ocak
Preston North End-Hull City
22:45

Kan bağışı yapanlara Samsunspor forması ve maç bileti hediye

Samsunspor kafilesinin geçirdiği trafik kazasının 37. yılında Samsunspor ve Kızılay tarafından "Bu Kan Sizi Unutur mu" teması gerçekleştiriliyor

calendar 20 Ocak 2026 15:53
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Samsunspor kafilesinin 20 Ocak 1989'da Havza ilçesinde geçirdiği trafik kazasının 37. yılında Samsunspor Kulübü ve Türk Kızılay tarafından "Bu Kan Sizi Unutur mu" temasıyla düzenlenen kan bağışı kampanyasına katılanlara forma ve maç bileti hediye ediliyor.
Taraftarlar kampanyaya katılmak için Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Türk Kızılay'a ait bağış otobüsünde kan verdi.

Kampanya kapsamında kan bağışında bulunan taraftarlara, Samsunspor forması ya da Süper Lig'in 19. haftasında oynayacak Kocaelispor maçı için bilet hediye edildi.

Samsunspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Sedat Uygun, 20 Ocak 1989'da Havza ilçesinde meydana gelen kazada teknik direktör Nuri Asan, futbolculardan Muzaffer Badalıoğlu, Mete Adanır, Zoran Tomiç ile otobüs şoförü Asım Özkan'ın hayatını kaybettiğini, takım kaptanı Emin Kar'ın da sakat kaldığını hatırlattı.


Kazanın anısına her yıl kan bağışı kampanyası yaptıklarını anlatan Uygun, taraftarları kan bağışında bulunmaya davet etti.

Kızılay Kan Bağışı Merkezi Müdürü Mehmet Çelik ise bu tür kampanyaların çok önemli olduğunu belirterek, "Biz hangi hastanede hangi hastanın kan ihtiyacı varsa bağışlardan alınan kanları o hastalara ulaştırıyoruz. Samsunspor ile yaptığımız bu kampanya sonucunda kan bağışında bulunan vatandaşlarımıza forma veya maç bileti hediye ediyoruz." dedi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
