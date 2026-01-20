Kan bağışı yapanlara Samsunspor forması ve maç bileti hediye

Taraftarlar kampanyaya katılmak için Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Türk Kızılay'a ait bağış otobüsünde kan verdi.Kampanya kapsamında kan bağışında bulunan taraftarlara, Samsunspor forması ya da Süper Lig'in 19. haftasında oynayacak Kocaelispor maçı için bilet hediye edildi.Samsunspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Sedat Uygun, 20 Ocak 1989'da Havza ilçesinde meydana gelen kazada teknik direktör Nuri Asan, futbolculardan Muzaffer Badalıoğlu, Mete Adanır, Zoran Tomiç ile otobüs şoförü Asım Özkan'ın hayatını kaybettiğini, takım kaptanı Emin Kar'ın da sakat kaldığını hatırlattı.Kazanın anısına her yıl kan bağışı kampanyası yaptıklarını anlatan Uygun, taraftarları kan bağışında bulunmaya davet etti.Kızılay Kan Bağışı Merkezi Müdürü Mehmet Çelik ise bu tür kampanyaların çok önemli olduğunu belirterek,dedi.