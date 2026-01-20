Lukaku'nun menajerinden Beşiktaş için transfer yanıtı!

Beşiktaş'ın radarına giren Napoli forması giyen Belçikalı santrfor Romelu Lukaku için İtalya'dan flaş bir iddia gündeme geldi.





İtalya basınından Il Mattino, Napoli forması giyen Romelu Lukaku'nun ara transfer döneminde yeniden gündeme geldiğini ancak Belçikalı yıldızın gelen tekliflere kapıyı kapattığını yazdı. Uzun süredir yaşadığı kas sakatlığının ardından yeniden Antonio Conte'nin emrine giren Lukaku'nun, ocak ayında bazı kulüplerin radarına girdiği belirtildi.



Haberde, daha önce Suudi Arabistan kulüplerinden gelen teklifleri geri çeviren Lukaku için bu kez Beşiktaş ve Everton'un devreye girdiği aktarıldı. İki kulübün de oyuncunun durumu hakkında bilgi aldığı ancak Lukaku cephesinden net bir yanıt geldiği ifade edildi.

Il Mattino'nun haberine göre

Lukaku'nun menajeri Federico Pastorello, Beşiktaş ve Everton yöneticilerine olumsuz dönüş yaptı. Pastorello'nun, Belçikalı golcünün sezon sonuna kadar Napoli'de kalacağını ve Conte ile yollarını ayırmasının gündemde olmadığını ilettiği kaydedildi.Gazetede yer alan ifadede şu vurgu yapıldı: