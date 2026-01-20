20 Ocak
Kairat Almaty-Club Brugge
1-4
20 Ocak
Bodo/Glimt-M.City
3-1
20 Ocak
Kopenhag-SSC Napoli
1-1
20 Ocak
Villarreal-Ajax
1-2
20 Ocak
Real Madrid-AS Monaco
6-1
20 Ocak
Inter-Arsenal
1-3
20 Ocak
Tottenham-B. Dortmund
2-0
20 Ocak
Olympiakos-Leverkusen
2-0
20 Ocak
Sporting CP-PSG
2-1
20 Ocak
Preston North End-Hull City
0-3

Lukaku'nun menajerinden Beşiktaş için transfer yanıtı!

Romelu Lukaku'nun menajeri, Beşiktaş ve Everton'a olumsuz yanıt vererek Belçikalı golcünün sezon sonuna kadar Napoli'de kalacağını bildirdi.

calendar 20 Ocak 2026 19:48
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Lukaku'nun menajerinden Beşiktaş için transfer yanıtı!
Beşiktaş'ın radarına giren Napoli forması giyen Belçikalı santrfor Romelu Lukaku için İtalya'dan flaş bir iddia gündeme geldi.

İtalya basınından Il Mattino, Napoli forması giyen Romelu Lukaku'nun ara transfer döneminde yeniden gündeme geldiğini ancak Belçikalı yıldızın gelen tekliflere kapıyı kapattığını yazdı. Uzun süredir yaşadığı kas sakatlığının ardından yeniden Antonio Conte'nin emrine giren Lukaku'nun, ocak ayında bazı kulüplerin radarına girdiği belirtildi. 

Haberde, daha önce Suudi Arabistan kulüplerinden gelen teklifleri geri çeviren Lukaku için bu kez Beşiktaş ve Everton'un devreye girdiği aktarıldı. İki kulübün de oyuncunun durumu hakkında bilgi aldığı ancak Lukaku cephesinden net bir yanıt geldiği ifade edildi.



MENAJERİNDEN AÇIKLAMA

Il Mattino'nun haberine göre Lukaku'nun menajeri Federico Pastorello, Beşiktaş ve Everton yöneticilerine olumsuz dönüş yaptı. Pastorello'nun, Belçikalı golcünün sezon sonuna kadar Napoli'de kalacağını ve Conte ile yollarını ayırmasının gündemde olmadığını ilettiği kaydedildi.

Gazetede yer alan ifadede şu vurgu yapıldı:

"Big Rom için şu anda yapılacak bir şey yok. Lukaku sezon sonuna kadar Napoli'de kalacak, ardından durum yeniden değerlendirilecek. Arabistan'dan sonra da çizgisini bozmadı ve Conte'nin yanında kalmayı sürdürüyor."




TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
