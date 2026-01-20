20 Ocak
Kairat Almaty-Club Brugge
1-4
20 Ocak
Bodo/Glimt-M.City
3-1
20 Ocak
Kopenhag-SSC Napoli
1-1
20 Ocak
Villarreal-Ajax
1-2
20 Ocak
Real Madrid-AS Monaco
6-1
20 Ocak
Inter-Arsenal
1-3
20 Ocak
Tottenham-B. Dortmund
2-0
20 Ocak
Olympiakos-Leverkusen
2-0
20 Ocak
Sporting CP-PSG
2-1
20 Ocak
Preston North End-Hull City
0-3

Trabzonspor'un 202. yabancı oyuncusu Mathias Lovik, oldu

Trabzonspor, Mathias Lovik transferiyle kulüp tarihindeki 202'nci yabancı futbolcusuna imza attı.

Trabzonspor, İtalya'nın Parma Kulübü'nden kadrosuna kattığı Mathias Lovik ile 58 yıllık tarihinde 202'inci yabancı oyuncu transferini gerçekleştirdi.

Norveçli 22 yaşındaki sol bek oyuncusu ile 4,5 yıllık sözleşme imzalayan bordo-mavililer, bugüne kadar 54 ülkeden futbolcu transferi yaptı.

İkinci ligde 1970-71 sezonunda oynadığı dönemde Rumen oyuncu Reculen Koska ile anlaşarak ilk yabancı oyuncu transferini gerçekleştiren bordo-mavililer, Süper Lig'de ise 1985-86 sezonunda Alman oyuncu Jürgen Groh'a ilk olarak imza attırmıştı.



Trabzonspor'da en fazla forma giyen yabancı oyuncular Brezilyalı oldu. Bordo-mavili takım, Güney Amerika ülkesinden 18 futbolcuyla sözleşme imzaladı. Karadeniz ekibi, Belçika'dan ise 9 oyuncu kadrosuna kattı.

4. NORVEÇLİ OYUNCU OLDU

Mathias Lovik, Trabzonspor tarihindeki 4. Norveçli oyuncu oldu.

Bordo-mavili takımda daha önce Norveçli oyuncular, Rune Lange, Alexander Sörloth ve Anders Trondsen forma giydi.

DOĞAN DÖNEMİNDE 32. YABANCI TRANSFER

Bordo-mavili kulüpte Mart 2023'te göreve gelen başkan Ertuğrul Doğan döneminde 32 yabancı oyuncu transfer edildi.

Doğan döneminde Kourbelis, Fernandez, Orsic, Benkovic, Teklic, Fountas, Mendy, Pepe, Onuachu, Bakic, Meunier, Nwakaeme, Draguş, Lundstram, Barisic, Batagov, Cham, Malheiro, Savic, Banza, Sikan, Zubkov, Folcarelli, Pina, Augusto, Olaigbe, Olulai, Bouchouari, Muçi, Onana, Nwaiwu ve Lovik, bordo-mavili kadroya dahil edildi.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
