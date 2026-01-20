Milwaukee Bucks, Memphis Grizzlies yıldızı Ja Morant'i kadrosuna katmak için agresif bir tutum sergiliyor.Forbes'tan Evan Sidery'ye göre Bucks, Morant'i Giannis Antetokounmpo ile eşleştirme planı doğrultusunda ciddi adımlar atıyor.Olası takas paketinin merkezindeve gelecekteki birdraft hakkı yer alıyor.Aynı haberde Miami Heat'in Morant ile ilgilenmediği, zira Heat yönetiminin bu yaz Giannis Antetokounmpo için hamle yapmayı hedeflediği belirtildi.Milwaukee'nin Morant ilgisi doğrudan Giannis'in geleceğiyle bağlantılı. Bucks yönetimi, Morant–Antetokounmpo ikilisini oluşturarak franchise yıldızını uzun vadede takımda tutmayı amaçlıyor.HoopsHype'tan Michael Scotto'ya göre Memphis Grizzlies, Morant takası için özellikle Ryan Rollins ve birinci tur draft hakkını öncelikli talep olarak görüyor.Bucks, Rollins, Kevin Porter Jr. ve Kyle Kuzma'yı pakete dahil ederek iki takımlı bir takasta maaş dengesini sağlayabilir.Ja Morant bu sezon 18 maçta 19.0 sayı, 3.2 ribaund ve 7.6 asist ortalamaları yakaladı. Ancak yıldız guard, yüzde 40.1 saha içi ve yüzde 20.8 üçlük isabet oranlarıyla kariyerinin en düşük şut yüzdelerini yaşıyor.26 yaşındaki Morant, bu sezon 39.4 milyon dolar kazanıyor ve 2027-28 sezonunun sonuna kadar kontratı bulunuyor.Memphis cephesi, Morant'ı içeren herhangi bir takasta draft hakları ve genç oyunculara odaklanmış durumda.