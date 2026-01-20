20 Ocak
Kairat Almaty-Club Brugge
18:30
20 Ocak
Bodo/Glimt-M.City
20:45
20 Ocak
Kopenhag-SSC Napoli
23:00
20 Ocak
Villarreal-Ajax
23:00
20 Ocak
Real Madrid-AS Monaco
23:00
20 Ocak
Inter-Arsenal
23:00
20 Ocak
Tottenham-B. Dortmund
23:00
20 Ocak
Olympiakos-Leverkusen
23:00
20 Ocak
Sporting CP-PSG
23:00
20 Ocak
Preston North End-Hull City
22:45

Bucks'ın Ja Morant için hazırladığı takas paketi ortaya çıktı

Milwaukee Bucks, Memphis Grizzlies yıldızı Ja Morant'i kadrosuna katmak için agresif bir tutum sergiliyor.

Forbes'tan Evan Sidery'ye göre Bucks, Morant'i Giannis Antetokounmpo ile eşleştirme planı doğrultusunda ciddi adımlar atıyor.

Olası takas paketinin merkezinde Ryan Rollins, Kevin Porter Jr., Kyle Kuzma ve gelecekteki bir birinci tur draft hakkı yer alıyor.


Aynı haberde Miami Heat'in Morant ile ilgilenmediği, zira Heat yönetiminin bu yaz Giannis Antetokounmpo için hamle yapmayı hedeflediği belirtildi.

Milwaukee'nin Morant ilgisi doğrudan Giannis'in geleceğiyle bağlantılı. Bucks yönetimi, Morant–Antetokounmpo ikilisini oluşturarak franchise yıldızını uzun vadede takımda tutmayı amaçlıyor.

HoopsHype'tan Michael Scotto'ya göre Memphis Grizzlies, Morant takası için özellikle Ryan Rollins ve birinci tur draft hakkını öncelikli talep olarak görüyor.

Bucks, Rollins, Kevin Porter Jr. ve Kyle Kuzma'yı pakete dahil ederek iki takımlı bir takasta maaş dengesini sağlayabilir.

Ja Morant bu sezon 18 maçta 19.0 sayı, 3.2 ribaund ve 7.6 asist ortalamaları yakaladı. Ancak yıldız guard, yüzde 40.1 saha içi ve yüzde 20.8 üçlük isabet oranlarıyla kariyerinin en düşük şut yüzdelerini yaşıyor.

26 yaşındaki Morant, bu sezon 39.4 milyon dolar kazanıyor ve 2027-28 sezonunun sonuna kadar kontratı bulunuyor.

Memphis cephesi, Morant'ı içeren herhangi bir takasta draft hakları ve genç oyunculara odaklanmış durumda.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
