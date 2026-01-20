20 Ocak
Kairat Almaty-Club Brugge
18:30
20 Ocak
Bodo/Glimt-M.City
20:45
20 Ocak
Kopenhag-SSC Napoli
23:00
20 Ocak
Villarreal-Ajax
23:00
20 Ocak
Real Madrid-AS Monaco
23:00
20 Ocak
Inter-Arsenal
23:00
20 Ocak
Tottenham-B. Dortmund
23:00
20 Ocak
Olympiakos-Leverkusen
23:00
20 Ocak
Sporting CP-PSG
23:00
20 Ocak
Preston North End-Hull City
22:45

Baba-oğul Altınordu'da buluştu

Altınordu'ya transfer olan Yılmaz Özeren, U13 takımında top koşturan oğlu ile aynı camiada oynamanın sevinci içerisinde

20 Ocak 2026 14:36
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Baba-oğul Altınordu'da buluştu
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu'nun aralık ayında Bucaspor 1928'den kadrosuna kattığı tecrübeli orta saha oyuncusu Yılmaz Özeren, Altınordu altyapısında top koşturan oğlu Emir'le aynı kulüp çatısı altında buluştu. Altınordu U13 takımında forma giyen Emir Özeren, babasıyla birlikte Altınordu armasını temsil etmenin gururunu yaşıyor.

Oğlunun yaklaşık dört buçuk yıldır Altınordu altyapısında eğitim aldığını belirten Yılmaz, "Hem oğluma hem de Altınordu çatısı altında yetişen tüm gençlere örnek olmak istiyorum. Sadece saha içinde değil; duruşumla, çalışkanlığımla, disiplinimle örnek olmaya çalışıyorum. Bu çatı altında oğlumla birlikte forma giymek benim için tarif edilmez bir gurur" dedi.

20 yıllık profesyonel futbol geçmişine sahip olduğunu hatırlatan Yılmaz Özeren, oğlunun kendisini tribünden izliyor olmasının motivasyonunu artırdığını dile getirdi.

Babasıyla aynı kulübün formasını giymenin kendisi için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu söyleyen Emir ise şöyle konuştu: "Babamın A takımda oynaması benim için gurur verici. Ben de ona yakışır şekilde oynamak istiyorum. İlk hayalim profesyonel futbolcu olduğumda Altınordu formasını giymek. Çünkü burada büyüdüm, çocukluğum burada geçti. Çalışmadan futbolda bir yere gelinmez. Babam da bana hep bunu söylüyor. Çok çalışmam gerektiğini biliyorum."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
