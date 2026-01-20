NBA'de uzun yıllar forma giymiş olan DeMarcus Cousins, Los Angeles Lakers yıldızı LeBron James'in kariyerinin son bölümünü Cleveland Cavaliers formasıyla tamamlayacağına inandığını söyledi.
41 yaşında ve 23. NBA sezonunu geçiren LeBron James'in geleceği, basketbol dünyasında yoğun şekilde tartışılmaya devam ediyor. Pek çok kişi James'in kariyerini Los Angeles Lakers'ta tamamlayacağını düşünse de Cousins bu görüşe katılmıyor.
Run It Back programında konuşan Cousins, şu ifadeleri kullandı:
"Şaşırdım diyemem. Bu durum, onun Los Angeles'taki kariyerine dair farkındalığı biraz daha artırdı. 2019-20'de bir şampiyonluk kazandı ama geri kalan süreçte gerçekten ideal şartlarda olduğunu söylemek zor."
"LeBron James gibi bir oyuncunun playoff yapamadığı sezonların olmaması gerekir. Bu konuda suçu LeBron'a yüklemek bana zor geliyor. Sorunun cevabına gelirsek; kariyerini Los Angeles'ta bitireceğini düşünmüyorum. İçgüdülerim bana Cleveland'da bitireceğini söylüyor ve bunun çok mantıklı olduğunu düşünüyorum."
LeBron James, bu sezon Lakers formasıyla 22.6 sayı, 6.9 asist ve 5.9 ribaund ortalamalarıyla hâlâ üst düzey performans sergiliyor.
2020'de dördüncü NBA şampiyonluğunu kazandıktan sonra Lakers, bir daha zirveye çıkamadı. Luka Doncic ve Austin Reaves ile bu sezon daha güçlü bir kadroya sahip olsalar da Batı Konferansı'ndaki yoğun rekabet nedeniyle en azından ikinci tura ulaşıp ulaşamayacakları belirsizliğini koruyor.
LeBron'un Cleveland'a dönüşü, Donovan Mitchell, Darius Garland, Evan Mobley ve Jarrett Allen'dan oluşan genç ve yetenekli çekirdekle birlikte adeta masalsı bir final olabilir. Cavaliers bu sezon 24-20'lik dereceyle zorlanıyor olsa da Doğu Konferansı'nın yapısı, NBA Finalleri'ne giden yolu Batı'ya kıyasla daha erişilebilir kılıyor.
LeBron James'in planları netlik kazanmış değil. Ancak DeMarcus Cousins'a göre Cleveland, bu hikâyenin doğal sonu.
"Hikâye orada başladı, orası onun yuvası," diyen Cousins, sözlerini şöyle tamamladı:
"Bence formasının asılacağı ilk takım da Cleveland olacak. Bu yüzden kariyerini orada bitirmesi çok mantıklı."
41 yaşında ve 23. NBA sezonunu geçiren LeBron James'in geleceği, basketbol dünyasında yoğun şekilde tartışılmaya devam ediyor. Pek çok kişi James'in kariyerini Los Angeles Lakers'ta tamamlayacağını düşünse de Cousins bu görüşe katılmıyor.
Run It Back programında konuşan Cousins, şu ifadeleri kullandı:
"Şaşırdım diyemem. Bu durum, onun Los Angeles'taki kariyerine dair farkındalığı biraz daha artırdı. 2019-20'de bir şampiyonluk kazandı ama geri kalan süreçte gerçekten ideal şartlarda olduğunu söylemek zor."
"LeBron James gibi bir oyuncunun playoff yapamadığı sezonların olmaması gerekir. Bu konuda suçu LeBron'a yüklemek bana zor geliyor. Sorunun cevabına gelirsek; kariyerini Los Angeles'ta bitireceğini düşünmüyorum. İçgüdülerim bana Cleveland'da bitireceğini söylüyor ve bunun çok mantıklı olduğunu düşünüyorum."
LeBron James, bu sezon Lakers formasıyla 22.6 sayı, 6.9 asist ve 5.9 ribaund ortalamalarıyla hâlâ üst düzey performans sergiliyor.
2020'de dördüncü NBA şampiyonluğunu kazandıktan sonra Lakers, bir daha zirveye çıkamadı. Luka Doncic ve Austin Reaves ile bu sezon daha güçlü bir kadroya sahip olsalar da Batı Konferansı'ndaki yoğun rekabet nedeniyle en azından ikinci tura ulaşıp ulaşamayacakları belirsizliğini koruyor.
LeBron'un Cleveland'a dönüşü, Donovan Mitchell, Darius Garland, Evan Mobley ve Jarrett Allen'dan oluşan genç ve yetenekli çekirdekle birlikte adeta masalsı bir final olabilir. Cavaliers bu sezon 24-20'lik dereceyle zorlanıyor olsa da Doğu Konferansı'nın yapısı, NBA Finalleri'ne giden yolu Batı'ya kıyasla daha erişilebilir kılıyor.
LeBron James'in planları netlik kazanmış değil. Ancak DeMarcus Cousins'a göre Cleveland, bu hikâyenin doğal sonu.
"Hikâye orada başladı, orası onun yuvası," diyen Cousins, sözlerini şöyle tamamladı:
"Bence formasının asılacağı ilk takım da Cleveland olacak. Bu yüzden kariyerini orada bitirmesi çok mantıklı."