NBA'de uzun yıllar forma giymiş olan DeMarcus Cousins, Los Angeles Lakers yıldızı LeBron James'in kariyerinin son bölümünü Cleveland Cavaliers formasıyla tamamlayacağına inandığını söyledi.41 yaşında ve 23. NBA sezonunu geçiren LeBron James'in geleceği, basketbol dünyasında yoğun şekilde tartışılmaya devam ediyor. Pek çok kişi James'in kariyerini Los Angeles Lakers'ta tamamlayacağını düşünse de Cousins bu görüşe katılmıyor.Run It Back programında konuşan Cousins, şu ifadeleri kullandı:LeBron James, bu sezon Lakers formasıyla 22.6 sayı, 6.9 asist ve 5.9 ribaund ortalamalarıyla hâlâ üst düzey performans sergiliyor.2020'de dördüncü NBA şampiyonluğunu kazandıktan sonra Lakers, bir daha zirveye çıkamadı. Luka Doncic ve Austin Reaves ile bu sezon daha güçlü bir kadroya sahip olsalar da Batı Konferansı'ndaki yoğun rekabet nedeniyle en azından ikinci tura ulaşıp ulaşamayacakları belirsizliğini koruyor.LeBron'un Cleveland'a dönüşü, Donovan Mitchell, Darius Garland, Evan Mobley ve Jarrett Allen'dan oluşan genç ve yetenekli çekirdekle birlikte adeta masalsı bir final olabilir. Cavaliers bu sezon 24-20'lik dereceyle zorlanıyor olsa da Doğu Konferansı'nın yapısı, NBA Finalleri'ne giden yolu Batı'ya kıyasla daha erişilebilir kılıyor.LeBron James'in planları netlik kazanmış değil. Ancak DeMarcus Cousins'a göre Cleveland, bu hikâyenin doğal sonu.diyen Cousins, sözlerini şöyle tamamladı: