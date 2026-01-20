20 Ocak
Kairat Almaty-Club Brugge
1-4
20 Ocak
Bodo/Glimt-M.City
3-1
20 Ocak
Kopenhag-SSC Napoli
1-1
20 Ocak
Villarreal-Ajax
1-2
20 Ocak
Real Madrid-AS Monaco
6-1
20 Ocak
Inter-Arsenal
1-3
20 Ocak
Tottenham-B. Dortmund
2-0
20 Ocak
Olympiakos-Leverkusen
2-0
20 Ocak
Sporting CP-PSG
2-1
20 Ocak
Preston North End-Hull City
0-3

Roma ve Fiorentina taraftarına deplasman yasağı

Roma ve Fiorentina taraftarlarına, yaşanan şiddet olayları sonrası sezon sonuna kadar deplasman yasağı getirildi.

20 Ocak 2026
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma ve Fiorentina taraftarının sezon sonuna kadar İtalya'daki deplasman maçlarına gitmelerine yasak getirildi. 

İtalyan basınında yer alan haberlere göre 18 Ocak Pazar günü, Bologna kenti yakınlarında birbiriyle çatışan Roma ve Fiorentina taraftarlarına, İtalya İçişleri Bakanlığı deplasman yasağı getirdi.

Bakanlığın bu kararının gerekçesinde, iki takım taraftarının hem İtalya'da hem yurt dışında geçmişte karıştığı ciddi bazı olaylara da atıf yapıldığı belirtildi.



Serie A'nın 21. haftasında Fiorentina deplasmanda Bologna takımını 2-1 yenerken, Roma'da Torino'yu deplasmanda 2-0 mağlup etmişti. Bu müsabakaların ardından farklı kentlerden, kendi şehirlerine dönen Fiorentina ve Roma taraftarları, A1 otoyolunun servis alanında karşı karşıya gelmişti.

Yaklaşık 200 taraftarın karıştığı olaylarda iki takım destekçilerinin birbirlerine sopalarla saldırdığı görüntülere yansımıştı.

Söz konusu olayların, rakip taraftarların birbirlerinden bayrak ve pankart çalma girişiminden kaynaklanmış olabileceği basında yer almıştı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
