Fethiyespor Berdan Yelken'le anlaştı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son maçında deplasmanda Somaspor'u 2-1 yenerek küme düşme hattından uzaklaşan Fethiyespor, son olarak Nazillispor forması giyen Berdan Yelken ile anlaşma sağladı.



Orta sahada görev yapan 21 yaşındaki Berdan'la resmi sözleşme imzalandı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Fethiyespor'umuz, son olarak Nazillispor forması giyen Berdan Yelken ile anlaşmaya varmıştır. Genç yetenek Berdan Yelken, Futbol Şube Sorumlumuz Uğur Keskin'in katıldığı imza töreniyle birlikte resmi sözleşmeye imza attı. Berdan Yelken'e yeniden kulübümüze hoş geldin diyor, lacivert-beyaz formamız altında başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.